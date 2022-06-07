逾40%幼童家長認為疫情令親子關係惡化　作息改變扭計唔上網課

今年初第五波疫情下，中小學及幼稚園再次停課，期間一度提早「放暑假」，至上月起才分階段恢復面授課堂。本港有調查發現，超過四成幼稚園家長認為與子女的關係在過去兩個月有惡化，有港媽更分享，停課改變了兒子的生活作息時間，加上與父母一起在家中「困獸鬥」，令兒子容易出現情緒波動，親子關係因而受影響。為此專家分享了三個方法，助家長改善親職壓力及親子關係。



本港今年初出現第五波疫情，中小學及幼稚園由一月起先後暫停面授課堂，及後更一度「提早暑假」，至5月起才分階段恢復面授課堂。賽馬會童亮計劃早前透過網上問卷形式訪問700位幼稚園家長，發現超過八成家長擔憂子女成長發展受疫情影響，當中逾七成人對孩子的學習進度感到十分擔憂，亦有近五成人對子女的身體健康感到憂慮。

賽馬會童亮計劃總監、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生 （張瑋婷攝）

「困獸鬥」易爭磨擦

梁太一家居於長沙灣蘇屋邨，兒子即將7歲，於去年9月升讀小一。她4年前開始成為全職媽媽，她形容兒子性格活潑好動，即使在家中也「坐唔定」，會周圍行及跑跳，惟疫情後留在家中上網課，因為日常生活作息時間改變，開始出現情緒不穩的問題，「佢朝早會唔願起身、扭計，返學校可以令佢知道遲到的後果，但上網課其實都係返學，佢就會混淆咗，我個人性格又急躁，加上大家無法外出，喺屋企好似困獸鬥咁，親子關係好壓迫，好似好容易就爆發。」

梁太與兒子及後一同接受家長教育課程，學習相處技巧，也學習教育觀念及處理情緒的方法，與兒子的關係得以改善。她分享，即使孩子是上網課，自由度及彈性較大，家長也可以與孩子共同訂立時間表，讓孩子有如同在學校上課的感覺，幫助他們適應。她又形容，兒子喜歡父母獎勵及稱讚，當她改用較鼓勵性的話語引導兒子時，他也表現得更易接受，大家減少磨擦，與兒子的關係也得到改善。

家長梁太（左二）；賽馬會童亮計劃總監、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生（右二）；賽馬會童亮計劃研究員、香港城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜博士（右一） （張瑋婷攝）

子女年齡愈小 受疫情影響愈大

第五波疫情維持數月，在上述逾八成感到憂慮的家長中，有超過40%家長認為與子女的關係在過去兩個月有所惡化。近65%家長認為在家中除了要處理家務及公事外，亦忙於督促及教導孩子學習，令他們倍感壓力；超過60%家長因子女無聊在家而容易出現情緒及行為問題，令他們關係受影響。

賽馬會童亮計劃總監、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生表示，0至6歲是幼兒成長的黃金期，教育、家庭及身心支援可促進腦部長遠發展及幼兒健康成長，其中親子關係對幼兒發展尤其重要，不過在疫情下，基層家庭或因為經濟或居住環境等問題，令親子關係更易受影響，而子女的年齡愈小，其行為及情緒受到疫情的影響亦會更大。

左起：賽馬會童亮計劃研究員、香港城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜博士；家長梁太；賽馬會童亮計劃總監、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生 （張瑋婷攝）

「3T」改善親子關係

賽馬會童亮計劃研究員、香港城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜博士分享，要改善親職壓力及親子關係，家長可考慮以下的「3T」方法。

首先是正面思考（Think Positive），許娜娜建議家長可透過與人傾訴及閱讀以調整思考模式，建立面對壓力及轉變的能力，從而認定自己有能力照顧好孩子。

其次是要有私人時間休息（Take a Break），許娜娜認為，不論孩子及家長都應該定時騰出「me time」的時間，給自己一個歇息的機會，放鬆及紓壓，「在巨大壓力下，既定的日程則更見重要，因為小朋友在學校也有時間表可以跟從，但如果日程變得混亂，0至6歲小朋友就容易無所適從。但這點對家長來說可能是個很大的挑戰，家長有需要時可以跟校方協調。」

第三就是尋求協助（Tell Someone），許娜娜建議家長充分利用個人優勢、家庭資源及社區群體的資源和支援，以便及早應對潛在危機。