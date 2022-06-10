浸會大學附屬學校王錦輝中小學小一申請創新高 平均48人爭一學位

浸會大學附屬學校王錦輝中小學2023-24年度小一入學申請原定截止日期為6月12日，今日學校收到逾7200份申請表，成為創校以來新高，校方現將入學申請延期2天，莊曉莉副校長暨小學部總監分享首輔面試仍採用提交影片及個人檔案（Portfolio）的方式進行，第二輪及第三輪面試則會面見學生及家長。



浸會大學附屬學校王錦輝中小學由5月16日開始接受2023-24年度小一入學申請，6月14日中午12時截止申請，家長可循網上遞表申請和所需文件。對於申請人數創新高，莊曉莉副校長回覆記者查詢時表示:「我們感恩能保持水平，本年報名人數略高於去年。據知學校會將收生截止日期延長兩日，由於小一入學申請者眾，又恰逢今天公佈二至六年級插班生筆試結果，以致系統負荷過高，因此將小一入學申請截止日期延長兩天，以便家長順利完成網上報名程序。」

「感謝教師團隊的努力，家長的支持與信賴，這是本校同學及老師努力的成果。學校持續進步，精益求精。不斷提升硬件及軟件配備，例如剛開幕的INNO CAVE及興建中的游泳館。學生自策自勵，在疫情下師生都保持出色表現，例如勇奪星島英文辯論賽冦軍、在世界性的評估中有亮麗的表現、第十六屆香港藝術發展獎(學校藝術教育獎)等。學校保持一條龍的優質教育，有完善的資優教育及語言政策，良好的英語學習環境，同學由一年級開始能學習外語(日文、法文、德文及西班牙文)，讓11歲的資優生能破格被大學取錄等。」

48人爭一學位

學校設三輪面試，莊副校長表示今年面試亦如以往分三個階段，第一輪面試會以拍片及Portfolio（個人履歷）為主。之後在當中邀請2000名考生參加第二輪面見面試，最後邀請約500名家長及學生參加第三輪面見。

首輪面試為網上提交3分鐘短片和個人檔案，片段內容為1分鐘中文講故事、1分鐘英文講故事和才藝表演；而個人檔案則只接受不多於四頁單面A4尺碼。根據過往資料顯示，小一收生人數150人， 平均48人爭一學位。

次輪面試在9月進行，將獨立面見學生，主要觀察學生的社交能力、溝通能力、自理能力、按其年齡合適的語文程度、是否具好奇心及積極學習。合資格的家庭將被邀出席第三輪面試，屆時主要就親子關係、家庭支援與學校理念方面作出更深入認識。

此外，學校特別備註，沙田區學生名額上限為15%。而且，該校是一條龍的中小學，因此無須參加香港中學學位分配辦法（SSPA），亦不設呈分試。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：新界沙田石門安睦里6號