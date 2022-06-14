賞你遊｜最後一批逾40個行程6.15早上報名　必玩搭水上的士遊維港

旅發局最後一批「賞你遊」將於明日（6月15日）開始接受報名，今次推出逾40個行程，和前兩批一樣分為4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，大家可以直接向相關旅行社報名。今次行程中最矚目的一定是西九及水上的士維港遊，能夠免費體驗水上的士欣賞維港景色。



旅發局日前宣布推出「賞你遊香港」最後一批行程，市民可於明日（6月15日）早上10時起，於活動網站挑選旅行社超過40個行程，並直接向旅行社報名。免費行程圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，其中包括非常適合一家大細玩的西九及水上的士維港遊、開蓬巴士遊、漁民文化村、有機農場等等。按圖即睇精選免費「賞你遊香港」行程：

另外，今次亦有部份行程為高性價比的「付費升級之選」，市民只須付少許團費，即可享受升級的選擇。今次就有加$198食酒店自助晚餐、$50食酒店自助午餐等等行程，不過選擇就未算多。按圖即睇精選「賞你遊香港」付費升級之選行程：

市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣$800，儲起機印收據（最多2張、2021年12月10日或之後發出），可免費換取本地遊名額1個，或額外付費參加付費升級之選的行程。成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並付每人港幣100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

所有旅行團參加者須滿足「疫苗通行證」要求，16至64歲參加者登上交通工具，進入景點、餐廳等指定表列處所時，必須按政府規定使用「安心出行」，部分旅行社會要求團友在出發前自行接受快測。