親子好去處│全港首個北歐教育基地 6層啟蒙教育大樓開放免費體驗

北歐五國，包括芬蘭、瑞典、丹麥、挪威和冰島在全球創造力、競爭力和幸福感切合21 世紀新世代需要，其創新教育提倡的自主、創新、寓學於玩等特色一直是不少本地家長所嚮往。全港首個北歐教育基地，將設4日社區開放體驗日，讓3-12歲學童免費體驗北歐課程。

攝影:鄭子峰



全港首個北歐教育基地正式進駐跑馬地啟蒙教育大樓，透過跨學科系統，鼓勵小朋友通過興趣驅動學習，來發掘他們的創造力，所有授課導師均直接由北歐源發課程機構訓練認證，現提供來自芬蘭、瑞典、丹麥和挪威課程，希望可以讓香港學童接受到不一樣的創新教育。為3-12歲學童提供全人教育課程結合大量Ed-tech(教育科技)的運用。

免費開放予公眾

教育基地於6月3、4日和11、12日向公眾免費開放，家長可攜同3-12歲學童前來體驗多元的北歐課程。啟蒙教育大樓樓高6層，提供多元化課程及學習活動，除了三樓至天臺舉辦的北歐課程外，地下至二樓為啟蒙創新幼稚園，同時向社區開放體驗日。

6月3-4日和11-12日，北歐教育基地將向公眾開放 即睇??大必玩項目。

芬蘭科學小工場Kide Science

適合3-9歲兒童，探索玩味科學，課程由芬蘭赫爾辛基大學科研認證，深度應用芬蘭獨特STEAM教學法，以故事代入、玩樂形式探索自然科學。孩子每堂課動手完成2-3個趣味科學實驗，圍繞不同科學故事主題，運用各種科學思維模式幫助故事主人翁解決科學難題。

芬蘭運動Moovkids

適合3-8歲兒童的運動技能發展課程，由教學經驗超過35年的芬蘭教育家針對幼兒身體運動發展階段而設計，以發展六大技能為本，在導師帶領完成各種遊戲和挑戰，既可鼓勵孩子通過各種有目標性的身體動作，認識並解決自己身體的疑難，一方面激發孩子的創造力，發展孩子的大腦功能。

丹麥寫作室WriteReader

為5-12歲孩子設計的讀寫課程，本課程是以丹麥教育研究成果為藍本設計的讀寫工具及課程，來自全球40 多個國家的學童已經運用該課程，撰寫了超過100 萬本書籍。在導師的引導下，孩子們通過多媒體形式，學習創作不同種類的書籍和故事主題，培養孩子的創造力及想像力。導師將以北歐的開放式教育方法，幫助孩子在創作中提高讀寫能力。本寫作室更為全球書籍分享帶來機會，小朋友將可創建專屬自己的多媒體書庫，與本地甚至全球學童，在線上線下的讀書會分享自己的作品。

瑞典情商學堂Peppy Pals

適合3-8歲兒童，由瑞典國王嘉獎的社交情商課程，由瑞典頂級學府Uppsala University、多位著名的耶魯大學情商中心研究人員、國際情商發展組織、學校和心理學家等一起研發的教育項目，其教學法和課程內容亦與全球知名的情商研究機構 CASEL（Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning） 相一致。同時，它更是全球第一個將社交情商遊戲化的項目，獲得瑞典國王親自嘉獎。

疫情當下，該課程對兒童的幫助尤為顯著。在充滿故事趣味的學習環境，和與導師的討論中，孩子們可享受多媒體學習的樂趣，化身為故事內的角色，輕鬆地在遊戲和現實之間展開對話，從而認識各種各樣的情緒，培養理解和管理自己和他人感受的社交情商。

挪威3D模型設計室

適合6-12歲孩子，3D模型設計AR科技體驗，由北歐國家、美國和德國一流大學共同開發，全世界有超過10,000 名孩子正在使用這個3D 和AR 工具來學習和創造。在導師的引導下，孩子們可發揮想像力，動手構建和設計3D模型，並用AR科技呈現作品。此課程不但可提升孩子的3D空間思維和創造力，更可培養孩子以設計科技解決日常問題的興趣。

啟蒙創新幼稚園

小朋友可第一時間接觸到教育基地的北歐教育資源，啟蒙創新幼稚園以「尊重孩子，培養愛心，激發潛能，啟發思維」為宗旨，以獨具特色的教學內容和優質的教育資源結合，為孩子提供充滿創意和啟發思維的學習模式，讓孩子在學習中成長，在學習中享受快樂，為孩子創造豐富有趣的學習環境和氣氛。

適逢啟蒙創新幼稚園創立之始，開放日活動內容將包括各種示範教學，例如：藝術活動、Fun Fun英語活動、體能遊戲、趣味攤位等。歡迎有適齡學童的家長帶上小朋友一起來參與開心快樂的體驗日。

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瑞典童書閱覽室及Bring Me a Book讀書活動

瑞典領事館Per Augustsson先生會給孩子們用英文讀書外，慈善機構Bring Me a Book將派出經驗豐富的讀書導師，用廣東話來給孩子們講讀北歐童書。

新興運動協會教玩芬蘭木棋及瑞典國皇棋

位於天臺的戶外活動，今次除了在特定時段安排了芬蘭領事Johanna Karanko女士教大家玩芬蘭木棋，瑞典領館教大家玩國皇棋外，指定時段還有新興運動協會的專業教練在場教大家玩這兩項有趣的戶外活動。

北歐教育基地 6層啟蒙教育大樓開放免費體驗日

地址：跑馬地景光街14號啟蒙教育大樓

開放日：2022年6月3-4日，11-12日，9:00-17:00

疫情期間，請家長預先登記。名額有限，先到先得：https://form.jotform.com/221247756923057