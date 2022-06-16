新雅童書館│全港首間3500呎體驗式兒童成長樂園 必玩11個主題區

香港歷史最悠久和最具規模的兒童圖書出版社新雅文化在香港開業60年，為更完善地服務讀者，新雅由即日起於旺角開設新雅童書館，為0-12歲的兒童、家長教師提供成長解決方案。全店建立為體驗式兒童成長樂園，集合閱讀、體驗、遊戲、教育等元素，劃分成11個不同主題專區。

攝影:陳葦慈



香港歷史最悠久和最具規模的兒童圖書出版社新雅文化在香港開業60年，為更完善地服務讀者，新雅由即日起於旺角開設新雅童書館，為0-12歲的兒童、家長教師提供成長解決方案。全店建立為體驗式兒童成長樂園，集合閱讀、體驗、遊戲、教育等元素，分成11個不同主題專區。現推出試業優惠，全場中英文圖書一本9折、三本或以上85折、教具及玩具9折。

新雅董事總經理兼總編輯尹惠玲接受記者訪問時表示:「網絡時代，小朋友可能都會花了些時間用於手機或者iPad上，但始終10歲以下，尤其是幼兒的家長，都傾向小朋友看實體書。」

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透過書本環遊世界

尹惠玲看到香港近十幾年裏，家長愈來愈重視親子共讀，「小朋友是否喜歡閱讀，家長的佔非常重要的角色，願意花時間與小朋友一齊看書的家長愈來愈多，所以我們好想有一個地方可以凝聚一班家長，讓他們可以舒舒服服帶住小朋友來慢慢看書，而小朋友在這裏可以自由地看書，家長也可以在舒適的環境下揀書給小朋友。今次開店主張的是體驗，因為我們可以提供到充分空間讓小朋友坐及試玩遊戲，也可以進行更多創意活動及文化課程。」

「我們不能夠因為疫情而停低，很多事情已成為新常態，學校已經復課，很多生活都恢復正常，因為未能夠帶小朋友出去旅行，家長可以有更多親子時間親子閱讀，透過書本環遊世界。」尹惠玲續說。

在新雅童書館可以找到的產品種類豐富多元化，適讀年齡層從寶寶至青少年，題材涵蓋啟蒙認知、兒童文學、生命教育、知識百科、中華文化、語言學習、教育玩具等等。

即睇11個主題區域:

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不只是賣書的書店

童書館將於7月份開始陸續舉辦不同活動，不只是賣書的書店，藉此立體地傳達新雅出版物的教育理念，如蒙特梭利幼兒中文體驗活動、《小跳豆》幼兒STEAM實驗室、《新雅點讀樂園》聽說讀寫活學坊、新雅姐姐創意故事樂園等等。童書館是滿載新雅理念與靈魂的閱讀空間等。

大玩AR科技

童書館以宇宙無限為佈置主題，突出陳列太空、科普、科技類圖書及教具。並與知名互聯網社群開發公司網龍合作，為童書館設計了探索宇宙AR遊戲，增加小孩的閱讀體驗。

童書館以後將定期更換不同主題佈置，讓小孩有不同的閱讀體驗。由即日起同步發佈「新雅書迷會APP」，建立線上線下親子會員平台，向會員讀者提供新雅全方位閱讀服務。APP首階段先設有會員儲分獎賞計劃及活動報名功能，8月下旬將全面開通圖書搜查、產品視頻及線上購書等等服務。尹惠玲笑言：「新雅童書館與新雅書迷會APP是實體及虛擬互動的空間，我們歡迎家長帶同小孩到店看書，參加活動，也鼓勵家長平日透過APP參閱新雅最新圖書及產品訊息，觀看線上活動，以及隨時隨地於線上購買我們的圖書。」

(受訪者提供照片)

新雅童書館資訊詳情：

地址：香港九龍上海街698號美觀文化薈2樓

電話：27188922

營業時間﹕星期一至日、上午10時30分至晚上8時正