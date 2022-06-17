Sheldon癌細胞擴至雙腳及手腕致劇痛　受父母鼓勵忍痛站起來

剛過5歲生日的「神母小戰士」Sheldon近日痛症再起，面部和雙腳感到痛楚，需要嗎啡止痛，近日正進行第6期治療。惟Sheldon媽媽分享，兒子這幾天的情況不太樂觀，預料治療後，他雙腳也未必能走路。而昨日（16日）Sheldon回家後，在父母的鼓勵下忍痛站起來，令媽媽極為感動。她懇請大家繼續禱告和集氣，將那些癌細胞通通趕走，讓小戰士能夠繼續用雙腿努力向前行。



患有神經母細胞瘤第4期的5歲小男孩Sheldon早前發現癌細胞擴散，近日手腳劇痛，需要嗎啡止痛，目前進行第6期治療。因為加大了嗎啡的份量，Sheldon的痛楚減輕，不過他的媽媽表示，這幾天Sheldon的情況不太樂觀，大家也預料到即使治療後，他雙腳也未必能走路。

但堅強的Sheldon仍未放棄，在昨日（16日）他突然站在牀上。媽媽形容，他站立的時間雖然只是十多秒，但也非常感恩！Sheldon的雙腿現時不能放平和用力，即使出院時，爸爸也只能一直抱着他。不過，Sheldon對於回家仍感到十分開心。

回家後父母即再鼓勵Sheldon嘗試走路，意想不到一向很怕痛的他，竟然二話不說地忍着痛站在客廳中，更嘗試向前行，令父母大為感動：「奇蹟發生了，小戰士突然能走起路來！」

Sheldon的媽媽明白或許他是要靠嗎啡止痛才能走動，但這一切更令她體會到「沒有什麼是必然的」，大家都要珍惜所擁有，懂得常存感恩的心，與家人細數每一天感恩的事。她亦分享，Sheldon暫時只有肚屙、反胃、敏感、痕癢和水腫等副作用，相對前幾天痛苦及不能正常活動的他，已經相當幸福。

對於大家一直記掛Sheldon，為他集氣和祈禱，媽媽都感到非常感恩：「請大家繼續禱告和集氣，將那些癌細胞通通趕走，讓小戰士能夠繼續用雙腿努力向前行！」