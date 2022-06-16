11歲奕彤心肌炎有重大進展　已過危險期、拆除人工心肺：看見奇蹟

11歲品學兼優女童蕭奕彤早前因心肌炎急劇惡化，需做手術並依靠人工心肺協助，讓心臟得到休息。女童的姨姨在專頁一直更新奕彤的最新情況，在昨日（15日）表示奕彤已度過危險期，亦已做手術順利拆除人工心肺，靠她自己的小心臟努力跳動，向康復邁進了關鍵一步。她又答謝大家一直為奕彤持續打氣，讓她們看到奇蹟。



11歲品學兼優女童蕭奕彤早前心肌炎入院，後因病情急劇惡化，需要立即動手術和使用人工心肺協助。女童姨姨在專頁「地上媽媽」呼籲網民幫忙集氣、祈禱，讓這位夢想成為女團成員、自幼習舞的小女孩能平安度過危險期。網友一呼百應，連日在不同的平台和專頁上留下逾千條留言，一齊為奕彤打氣，平安長大實現夢想。

（專頁「地上媽媽」圖片）

姨姨在昨日宣布奕彤病情有重大進展，目前已拆除了人工心肺機器，靠自己的小心臟努力跳動：「醫生由前天（12日）開始逐步調低度數，讓奕彤可以逐步減少對人工心肺機的依賴，甚至停機。而奕彤也通過了，所以在昨日（14日）下午約五時半順利完成拆除人工人肺機的手術，靠自己的小心臟努力的跳動著。經過一晚的觀察，一切指數回穩，脫離了危險期。」

目前仍需要插喉協助呼吸

奕彤目前仍需要插喉協助呼吸，身體尚有隱憂，醫生仍用藥物讓她昏睡休息，暫時未能喚醒她，但是家人認為：「這絕對是邁向康復的關鍵一步。」

奕彤姨姨感謝醫護，即時做出正確的判斷、耐心講解奕彤的病情，照顧家屬的情緒，又讓她們繼續看到希望。她亦感謝每位為過奕彤禱告、唸經、集氣，為她們持續打氣的人：「你們的正念凝聚起來，讓我們看見奇蹟。」她相信，奕彤康復之路仍很漫長，家人會繼續努力。