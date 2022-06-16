小朋友近視年齡低至幼稚園高班　視光師分析謬誤：度數低唔戴眼鏡

香港學童的近視率情況令人擔憂，中文大學醫學院的「香港兒童眼科計劃」在2019年底估算，香港兒童的近視率由幼稚園高班（5歲）的6.2%，至小四（9歲）更急增至44.5%。近年更因疫情流行網課，在減少戶外活動及增加螢幕時間的情況下，相信學童近視率只會繼續居高不下，而目前共有四種方法可以有助減緩兒童近視加深，家長應如何為子女選擇？

攝影：陳葦慈



有近視便應配眼鏡

註冊視光師吳耀輝博士指，很多家長有個謬誤，認為低度數的近視可以不用配戴眼鏡，更有一個錯誤的想法是「一戴咗眼鏡只會愈來愈深」，有研究指近視人士裸視與戴眼鏡的作對比，戴眼鏡人士的近視加深速度會較緩慢，但戴眼鏡並不是近視管理治療的手段，目前家長可考慮的近視管理治療手段包括：阿托品眼藥水、DIMS鏡片（多區正向光學離焦鏡片）、角膜塑形術（Ortho-K）隱形眼鏡以及日拋型矽水凝膠軟性隱形眼鏡。

阿托品眼藥水

目前阿托品眼藥水在香港並非註冊藥物，因此只能透過私家診所的眼科醫生處方，中大醫學院曾有研究指出，倘若小朋友每年近視加深100度，使用低濃度阿托品眼藥水後，只會加深33至73度，當中使用0.05%濃度眼藥水的兒童減慢近視度數增長最明顯，可減慢67%增長，使用方法是每晚睡前滴入眼球。吳耀輝博士補充，阿托品是散瞳藥水，會造成眼睛畏光、不適的情況，因此採用此方法的學童需配戴變色鏡能令眼睛適應光線，而家族史有青光眼的也不建議使用。

DIMS鏡片（多區正向光學離焦鏡片）

吳耀輝博士認為，DIMS鏡片的優勢在於是非侵入式治療，不像眼藥水或隱形眼鏡般會接觸到眼球。配戴DIMS鏡片後，學童的視野只會在鏡片中央較為清晰，因此有時會出現眼鏡移位後，需調整視線或重新配戴到對焦的位置，家長亦需考慮因度數改變而更換鏡片的開支，吳耀輝博士建議最理想為每加深50度便更換適用鏡片。

角膜塑形術（Ortho-K）隱形眼鏡

俗稱「OK鏡」的夜間矯視隱形眼鏡，吳耀輝博士指其原理是透過兒童在睡覺時，運用這6至8小時的時間去改變角膜弧度，優點是日間摘除後，兒童便不需依賴眼鏡，也能擁有清晰視力。不過由於OK鏡是硬性隱形眼鏡，普遍兒童需要約一星期時間適應，初期亦需更頻密覆診，而散光太深（250度或以上）、眼睫毛倒生情況的便不太適用OK鏡，成效會打折扣。

日拋型矽水凝膠軟性隱形眼鏡

吳耀輝博士表示，日拋型矽水凝膠軟性隱形眼鏡與DIMS鏡片相似，都是運用特殊的光學原理去控制近視加深速度，但由於隱形眼鏡緊貼眼球，因此隱形眼鏡的中央部分不會移位，外圍離焦的影響會較小。由於是日拋型也不需像OK鏡般每日清洗，但費用會較高。

疫情下學童近視情況惡化

根據香港中文大學醫學院香港兒童視力篩查及教育中心於2021年8月的調查，在疫情下，本港學童患上近視的人數為疫情前2.5倍。吳耀輝博士認為，趁疫情緩和，家長可考慮與子女安排更多戶外活動，即使留在家中，也應定時透過窗戶遠眺，讓眼睛休息一下，而與螢幕的最佳距離是3至6米，但相信此條件難以達成，因此家長只可留意子女有沒有「哄得太埋」，以及光線要充足，最重要的一點是光線要分佈平均。

吳耀輝博士指出，所有人都是天生有遠視情況，在現代環境中，大多數小朋友在約6歲時便會沒有遠視情況，亦是家長要開始留意小朋友視力的時候。而近視控制愈早規劃愈好，他建議，只要小朋友驗出有50度或以上程度的近視，便應要配戴眼鏡，而要配戴眼鏡的一刻開始，就是一個介入做近視管理措施的好時機。

四大方法成效難對比

而上述的四種近視管理治療方法，大部分研究的對照組都是沒採取防控措施的人，因此沒有足夠的數據指出甚麼方法優於甚麼方法，家長可按經濟條件以及視光線、眼科醫生建議去選擇方案，最重要的還要考慮子女個人意願及需求，例如小朋友很抗拒配戴隱形眼鏡或害怕，可考慮DIMS鏡片和阿托品眼藥水；如小朋友多水上活動或不希望配戴眼鏡進行球類活動，OK鏡便更符合需要。