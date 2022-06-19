單親輪椅爸爸無力親自照料、忍痛與囝囝分離　寄養姨姨填成長缺失

能給予一個完整家庭、陪伴子女成長，是不少父母的心願。而家家有本難念的經，C爸爸Chris多年前因妻子患血癌離世，自己亦因遺傳而患有肌肉萎縮症，照顧兩名兒子漸漸十分吃力，縱使他們父子之間感情親密，無奈無力親自照顧骨肉。雖然兒子由寄養家庭照料，但亦為兒子找回「家庭」中缺失的小碎片。

攝：鄭子峰



照顧力不從心 輪椅成父子隔膜

Chris的大兒子希希目前11歲，在他就讀幼稚園高班時，媽媽因血癌而離開，幸好希希很快便走出陰霾，惟獨Chris的肌肉萎縮症日漸惡化，由需要輪椅代步，但仍可偶爾站立走動。不過，他現時連站立也十分困難，日常行動完全依賴輪椅。

為了不想加重兒子負擔來照顧自己，同時也因為自己行動不便，能陪伴兒子出入的地方不多，令他更希望令兒子能夠過上一般家庭的生活。Chris說：「因為自己需要坐輪椅，都唔會去得太遠，由細到大都無陪囝囝去過一啲例如有充氣彈床、波波池嘅playhouse玩，係一個大遺憾。有時出入商場都要等好耐先有升降機，囝囝又要陪我等，同埋升降機只有最底層同最高層先比較容易有位，就算行商場都受到限制，所以好想囝囝可以係其他地方，有返正常嘅『家庭生活』。」

至於平日在家，Chris同樣因為自己行動不便為兒子帶來煩惱，試過有次自己洗澡後不慎跌倒，要希希幫忙，又例如希希在廚房打破東西，由於空間太細，自己的輪椅進入後廚房便沒有空間，因此處理這些雞毛蒜皮的事也變得很狼狽。最擔心是兒子有甚麼意外，他能處理的速度也一定較健全的父母來得更慢。他考慮到當時兒子年紀小，他沒有能力照顧好自己和小朋友，希望透過寄養服務，給囝囝一個完整的家之餘，也放下自己心頭大石。

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寄養姨姨歐陽太太

希希在約三年多前，有幸經社工轉介，認識了歐陽太。目前希希平日會住在歐陽太家中，期間Chris爸爸和歐陽太保持緊密聯繫，每天也會抽空和希希電話聊兩句，了解他的日常。歐陽太平日要六點左右起床，做好早餐，接送希希上學、放學、上補習班，連希希的溫習、考試都十分上心，自從來到歐陽太太家中，希希的英文背默更多次「拎滿分」，希希雖然不會用言語感謝，但平日對歐陽太的說話甚少叛逆，惟獨是歐陽太認為希希要改善一點：「有時我講咩，佢都會好認真咁『哦哦哦，好好好』，但轉個頭又唔記得咗。」

歐陽太自1997年已投入寄養服務，在這25年間她合共服務過7位兒童，她坦言自己明明可以輕鬆退休不用工作，有時也想放棄寄養服務，畢竟沒有收入更要付出大量心力，但一想到自己對這群有需要的兒童坐視不理，他們將來的路便更難行，於心不忍便會堅持下去。過程雖辛苦，但這些小朋友長大後從沒有忘記她，真的把自己視作「媽媽」一般，會不時關心自己，新年也會抽時間見一見面，看見這些小朋友長大後沒有行差踏錯，是十分感動的事，一切的付出也是值得！

爸爸感激歐陽太付出 盼囝囝升中後共同生活

這三年來希希的寄養生活十分順利，Chris直言全是歐陽太無私奉獻的結果：「歐陽太知我行動不便，星期六會主動送希希返嚟，星期日晚接返走佢。試過有次我陪希希去做學童保健，但因為設施太舊無升降機，臨時打畀歐陽太求助先解決到，類似事件仲有好多好多，真係好多謝佢！」

而Chris和其他爸爸一樣，其實也十分希望自己親身陪伴小朋友成長，而自己與兒子分開的原因只是身體上的阻礙，盼希希升中有自理能力，可以回家與自己居住。今個父親節，希希雖表明沒有準備甚麼，但Chris知道他作為男孩子，直接用言語表達或者會覺得彆扭，在一旁的歐陽太馬上揭穿：「其實佢好錫爸爸，之前試過問買啲咩可以令爸爸隻腳無咁痛，最後姑娘幫佢買咗啲鎮痛貼送比爸爸。」

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