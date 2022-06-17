商場推父親節送現金券　滿$250即送$50　有一間仲請爸爸飲咖啡

今年6月19日就是父親節，本港多間商場均有推出不同的購物折扣優惠或節日禮遇，當中荃灣廣場就特別為一眾爸爸送上咖啡，同區的愉景新城更會送出電影戲票及電子現金券。各位爸爸媽媽與子女慶祝佳節時，記得留意不同的消費優惠！



荃灣廣場

荃灣廣場目前正舉行「6月好賞消費」，由即日起至6月30日，於潮流服飾或運動服裝商戶消費滿$1,000，即送$80商場電子贈券（包括$50時尚生活電子贈券1張及$30餐飲贈券1張）；而於商場內任何商戶消費滿$3,000，亦可獲贈$150商場電子贈券（包括$100家居佈置電子贈券1張及$50時尚生活電子贈券1張）。

適逢父親節將至，顧客凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿$500，即賞Crostini咖啡乙杯。商場內部分食肆亦有推出父親節限定餐飲及精選禮物，當中爸爸們於6月18日及19日內到商場內「The Spaghetti House」作堂食惠顧，可免費獲贈冷／熱咖啡一杯。

荃灣廣場亦會配合第二期消費券，於8月上旬推出過百萬獎賞及一系列活動，助大家以最優惠價消費，詳情將於稍後公布。

D‧PARK 愉景新城

愉景新城於今個6月推出「暑假前密密犒賞自己系列」，由即日起至6月30日，凡於Candy Park by Cinema City戲院購買2張星期一至五（公眾假期除外）的戲票，即可獲贈$50餐飲電子優惠券1張。另由即日起至6月29日，凡於星期二及星期三於指定餐飲商戶，同日電子消費滿$250即可獲贈$50餐飲電子現金券，多食多賞。

於7月31日或之前，各位爸爸媽媽凡於D·PARK玩具反斗城消費滿$350或以上，再登記成為DP CLUB會員，即可獲贈Candy Park by Cinema City電影戲票（贈券）1張；消費滿$700即可換領2張。而DP Club會員於週一至五 (公眾假期除外) 上午7時至晚上10時內泊車，並於L1停車場繳費處繳費，即可以優惠價$80享用最多連續15小時泊車。

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沙田新城市廣場

為慶祝東鐵過海段已經通車，新城市廣場推出「沙田食買玩攻略」消費三重賞，顧客星期一至五下午5時後於商場以電子貨幣即日單一消費滿$200，憑當日單一電子貨幣發票及當日東鐵綫車程記錄，即可享$20餐飲電子禮券。以電子貨幣消費滿$1,000，加上當日東鐵綫車程記錄，可換領高達$770的電子禮券，禮券涵蓋戲院、IKEA、傢俬、餐飲、美容產品與潮流服飾等商戶，食、玩、買一應俱全。首100位幸運兒更可獲得 Bath & Body Works 熱賣皇牌搓手液乙支！

沙田新城市廣場推「食買玩攻略」消費三重賞，駕駛人士可享金鐘 3 小時免費泊車。

駕駛人士於 Wilson Parking 金鐘停車場泊車後再轉乘東鐵綫，並於新城市廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可享 Wilson Parking 金鐘停車場3小時免費泊車，盡享購物樂趣！