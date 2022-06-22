三代同住屢因教3歲孫仔爭執　不滿姪媳追進度：佢想BB一步登天

婆媳或翁婿相處是千古難題之一，除了生活細節容易出現拗撬外，也有可能因為下一代的教養問題而起爭執。月嫦和丈夫阿善與姪兒一家同住，姪孫仔今年3歲，全家對他的成長也十分關心。不過兩代父母有不同的育兒方法，令月嫦及阿善不時與姪媳婦出現意見不合，「其實大家都是為了小朋友好，所以不會有心病，時代不同了，我們也學懂互相理解和體諒」。



法國回港 更覺本港家庭缺乏聯繫

月嫦與姪兒同住多年，即使月嫦結婚、姪兒娶妻及成家立室，一家人也理所當然地居於同一屋簷下。家庭成員增加絕不只是吃飯時多幾雙筷如此簡單，還有更多生活細節上的磨合，月嫦丈夫阿善從小於法國長大，婚後才隨月嫦定居於香港，成長環境不同，生活習慣也有差別，「在法國時因為親戚朋友住得比較遠，所以我們很珍惜一起吃飯、相處的時間，每逢節目都會回家相聚，見面時喜歡坐下來聊天」。

阿善（左）自小於法國長大，婚後才隨太太月嫦（右）來港。（張瑋婷攝）

香港地人多地方細，但阿善回港後，卻發現大家住得近，人與人的關係反而更疏遠，「看到很多人與長輩外出飲茶，但各自各聊天、玩手機，大家好像沒太多家庭聯繫，所以我提出逢週日都會一起在家吃早餐，大家有甚麼事也會在那個時候開心見誠討論，到現時他們已習慣了」。

不滿姪媳婦催谷：6個月大就聽音樂

來港後除了適應香港的生活習慣外，阿善最不解的，還有香港的教育制度。「姪媳婦很擔心小朋友入學的事，由初初入playgroup時已很著緊，買了很多音樂讓他聽，但我的看法是，當時小朋友只有6個月大，播甚麼音樂給他聽其實也沒有太大分別。每次小朋友要學習新知識、技能，媽媽總想他一步登天，但香港社會就是如此，小朋友1歲時已想他學會2歲的東西，所以我會好炆憎，覺得小朋友很辛苦，失去了應有的童真。」

作為父母都想給予子女最好，過程中可能施加無形壓力於孩子身上而不自知，姪孫仔目前正就讀K1，媽媽已為他報讀足球、畫畫及拼音等課外興趣班，以裝備他入讀心儀小學。眼見姪孫仔年僅3歲多便要面對競爭的壓力，月嫦與阿善坦承覺得心痛，但礙於身份問題不便干涉太多，甚至有時姪孫被責罵大喊，月嫦也只能配合姪兒及姪媳婦硬起心腸：「有次看到他坐在地上喊，覺得好可憐好心痛，便走上前抱起小朋友，媽媽便馬上過來將小朋友放回地上，還喝令他『唔好恃住有姑婆錫』，那次之後再有同類事件發生，我跟阿善都不再插手了。」

（photoAC圖片）

阿善及月嫦：其實大家都想小朋友好

一家五口融洽共處需要大家努力和諒解，幸好成員間沒有隔夜仇，即使有所不滿也會在週日的「早餐大會」上坦誠相對。「大家講清楚就不會有心病，姪仔也會幫忙做中間人，他兩邊意見都會聽，聽完就笑笑口咁，安撫大家情緒，其實大家都是一家人，都會理解。」月嫦笑道。

為了與年輕一代及姪孫和睦共處，月嫦早前還報讀課程，學習輔助姪媳婦教養小朋友，「其實也理解她是為了小朋友好，以前或會覺得她離譜、報太多興趣班，但代入媽媽立場諗深一層，就會明白都是為了小朋友入學做準備，萬一到時沒有學校錄取就更煩。我也跟阿善解釋，大家都是想小朋友好，只是表達方式不同。」

左起：阿善、月嫦、家福會高級經理胡潔婷。（張瑋婷攝）

家福會推課程緩解兩代育兒矛盾

香港家庭福利會（家福會）2015年起，藉「婆媳緣 · 祖孫情」多代家庭教育及支援計劃緩和多代家庭因育兒而出現的衝突，計劃今年踏入第三期，推出多項潛能發展活動、訓練工作坊及婆媳義工發展活動。其中月嫦報讀的就是「兩代同行育兒孫」研究及課程，她形容，課程以船舵比喻多代家庭關係十分貼切，「一家人正是坐埋同一條船，發生甚麼事也一起面對，大家也不想有拗撬會影響感情，如果大家吵得面紅耳赤時，不妨先冷靜一下」。

家福會高級經理胡潔婷也表示，兩代父母除了成長背景及生活習慣不同，對於小朋友的期望也有差異，所以多代家庭在育兒問題上出現拗撬實在非常普遍，「但育兒沒有對錯之分，『唔同』不等於『唔啱』，所以家庭成員之間將心比心好重要」。