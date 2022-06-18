父親參與影響孩子情緒行為表現　12條問題了解你是否其中一位？

不論遠至歐美，甚至鄰近地區如新加坡、台灣等，多個地區的研究都指出，父親積極的參與教養子女的程度，對孩子學習、社交及行為等方面具正面影響力。即使非與子女同住的父親，其積極父職行為亦能維持對孩子的正面影響。

【作者為註冊社工譚鴻昌】



根據英國分別對7歲、11歲、16歲及23歲孩子的追蹤研究發現，父親的教養參與度亦能造成孩子情緒行為的影響。當中包括能有效減少青少年期的情緒及行為控制問題。其次，如孩子能與父親建立親密度，會令他們更能滿足成年後的婚姻關係。最後，如青春期的女孩子能夠與父親擁有堅穩的關係，亦能有助較少出現其成年後的心理困擾。

父親對孩子教養的參與度對成長有深遠影響。（Photo-ac）

究竟我是否一個「缺席爸爸」呢？可以嘗試回應是否做到以下12條有關父職教養行為的句子。



1. 教育孩子，我(父親)不是配角，父親和母親一樣重要。

2. 我(父親)每個學期至少去一次家長會。

3. 我(父親)知道孩子的身高和體重。

4. 我(父親)知道孩子的班主任的名字。

5. 我(父親)知道孩子最喜歡的科目及原因。

6. 我(父親)每天單獨並專注地陪伴孩子的時間不少於30分鐘。

7. 我(父親)工作休息或到外地時總會打電話給孩子。

8. 我(父親)知道孩子好朋友的名字。

9. 孩子有心事時，願意跟我(父親)分享。

10. 孩子願意跟我(父親)說話聊天。

11. 孩子遇到困難時，願意徵求我(父親)的意見。

12. 我(父親)知道孩子喜歡甚麼、不喜歡甚麼。

如有6個或以上做到，代表你除了基本生活條件外，亦已經是一個能合格履行父職教養的爸爸。如只能做到5個或以下，則需要花更多時間陪伴孩子，避免成為缺席爸爸。

Source: Dr. Eirini Flouri & Ann Buchanan, “Involved Fathers Key for Children,” Economic & Social Research Council, March 2002.

Source: Gallup Poll, 1996. National Center for Fathering. “Father Figures.”

作者：譚鴻昌（註冊社工及DADs Network 總幹事）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過150場「與爸爸有個約會」父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。