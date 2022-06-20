父親節冧爆！古巨基囝囝親手寫咭又跳舞　鄭嘉穎仲收到呢個…

剛過去的周末是父親節，一眾星爸媽紛紛貼出仔女為爸爸慶祝父親節的照片，星爸在外努力工作，回家一看到仔女預備的驚喜隨即「冧爆」。古巨基就貼出兩條片，分別是囝囝跳舞和送上親手寫的咭片，而張繼聰囡囡Kaka Ball就親手製作一塊巨型金牌，鄭嘉穎則收到囝囝送上「神秘禮物」！



古巨基貼出兩條片，分別是囝囝跳舞和送上親手寫的咭片。古巨基表示兩歲半的Kuson，今年給他父親節禮物，是跳舞！並表示囝囝「最近超鍾意跳舞～看他每天在練習在跳，我決定等他再大一點，一定陪他去報名親子跳舞班！」。另外，Kuson亦親手寫咭片送給爸爸，「你第一次懂得給我說「Happy PaPa Day」，你第一次給我學寫「I ❤️ U」（最底那句是Kuson 親手畫寫的喔），我心裡又暖又感動又笑又有點眼紅紅。」，讓爸爸過了一個甜蜜的父親節。

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張繼聰囡囡Kaka Ball就親手製作一塊巨型金牌，還向爸爸表示「『果時d天使叫我揀一個Daddy …』『我係專登揀你❤️』」超Sweet對話冧爆爸爸，張繼聰亦表示「#帶住個牌威過威威師令#有人話我幾廿歲人先俾女呃#唔知佢咩居心😌」，太太謝安琪亦回應「威啦威啦😏」，果然有囡囡錫就會變身做「傻瓜爸爸」。

張繼聰囡囡Kaka Ball就親手製作一塊巨型金牌慶祝父親節。（張繼聰ig）

鄭嘉穎的兩個囝囝就送上「數字油畫」，陳凱琳拍片指「話說Rafa 出世冇耐，我哋就一家去咗泰國玩幾日。當時偶爾影咗張到目前為止都係爸爸最心愛嘅相❤️所以！父親節呢一個大日子，Rafa 決定要畫番呢幅畫出嚟送俾爸爸！」，並在媽媽的協助，加埋Nick Nick 的插畫，結果真係夠晒「獨一無二」。陳凱琳更表示這是Rafa 第一次親手畫的父親節禮物，爸爸收到非常驚喜，好鍾意呢一份心意小禮物。

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亦有不少星爸星媽貼出全家福或仔女和爸爸的合照，慶祝父親節。按圖即睇星二代和爸爸的合照：