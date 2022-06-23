大埔循道衛理小學設特色課業拒搬字過紙　校長：學生缺蛻變式成長

教育從來不是選擇性的，是大埔循道衛理小學李綺琼校長深信的理念。在她的教育生涯上，她有任教熱門直資及基層津校的體會，直言現今的小朋友生命欠缺變化，因此她期望在生命教育和各科的特色課業中開創一條能帶動所有小朋友正面成長的階梯。



生命教育專攻小朋友成長需要

大埔循道衛理小學是李綺琼校長服務的第七所學校，過往她曾任職三所津校與三所直資學校，更堅定她對 「Education For All」這個想法。期望做到所有學生不論貧富、能力高低，學校都一視同仁地創造「經歷」給所有同學。

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在時代背景的轉變下，李綺琼校長坦言：「自己認為現今的小朋友多了父母的溺愛，生命欠缺變化，眨眼就四年班、五年班，但過程中沒有蛻變的成長。因此在生命教育上，會針對為每個年級同學的成長需要設計，例如，四年班同學正值需要學習脫離自我中心的時間點，要學懂如何與人交往，因此會設計一些團體活動去讓他們經歷，從而提升社交技能。」

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圖書館可借走整個「書包」

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大埔循道衛理小學的圖書館是眾多特別室中，特別以「重金」打造規劃的地方。李綺琼校長認為閱讀對小朋友成長十分重要，因此圖書館的環境愈好，愈有助同學與書本建立連繫。而圖書館更是一間「課室」，一些特別的課堂也會在此進行。

在圖書館的其中一個角落，放滿一個個裝滿書本的「書包」，李綺琼校長解釋，是校方專為低年級設立的「書包圖書館」，以一個個書包裝圖書，而每個書包內的圖書都是圍繞同一主題，例如是消防員，書本內容其中或許有一本是講及消防員日常，另一本可能介紹消防員裝備，而且中英文書本都有。

學生能隨意把整袋圖書借走，閱讀後回校歸還，李綺琼校長補充，此計劃只限低年班是有原因的：「因為我們留意到低年班的小朋友較容易『偏食』，即只特定看多圖片或某一類的書籍，而且也不懂如何挑選圖書，因此現在只需要針對自己喜歡的主題選擇，而『Book Bag』內的書本種類已很全面，有多圖的也有文字描述較多的。」

特色課業避免搬字過紙

在日常的課堂上，大埔循道衛理小學堅持設計特色課業給同學，李綺琼校長認為在學習上，只憑擷取、紀錄，用搬字過紙的形式教學，同學便失去學習一些共通能力的機會，即思維、理解、推論、歸納等等。

目前各科老師都會用心設計特色課業，例如數學科要學習方向，當然可以很簡單直接教東南西北，而為了令同學提升共通能力，老師會讓小朋友繪畫自己住所及附近一帶的小地圖，然後用言語描述不同地點之間的關係。例如中文課教「吵架」，同學便需寫出一些對白，然後自己演出來，演繹的過程便會了解到「吵架」當中的情緒，如憤怒、妒嫉，寫作時能更得心應手。