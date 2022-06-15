小學舉辦「熱血週」連續三日無功課　組水樽骨牌嘗試破健力士紀錄

在疫情下，復課後相比起馬上追趕學習進度，關心學童的心靈需要的確是更為重要的事。近年學童輕生事件不斷，有見及此，亞斯理衞理小學（亞小）每年也會舉辦大型生命培育活動，透過互動分享來培養學生面對失敗及挫折的正確態度及應對方法。今年亞小以《熱血週》為主題，在這一連三日的活動當中，不但沒有任何課堂、功課，放學後也沒有ZOOM的網課，單純是針對疫下學童需要的軟技能而設計豐富的活動，包括嘗試組合骨牌打破健力士世界紀錄！

攝影：陳葦慈



針對疫下學童需要設計活動

是次亞小為期三日的《熱血週》主要由六位老師及社工統籌，一眾老師除了要維持本身的工作量外，更要抽時間構思及執行整個活動，所以先要自己「熱血」。葉詠宜老師作為學校生命培育組副組長，她表示疫下的學童與別人相處的時間減少，未能覺察自己情緒需要，因此針對這兩大重點為低小設計了「密室逃脫」；高小的則是「組合骨牌」的活動，透過體驗式學習和同學的協作挑戰，提升他們的軟技能。

低年班玩密室逃脫 爭執正是成長良藥

在《熱血週》的最後一天活動，低年班將會分組嘗試在班房找出線索，解開謎題獲得老師的「寶石」，逃離密室。過程中，沒有詳細的遊玩指南，同學要互相交流，在班房四處尋找線索。例如抽屜內有紙條、椅子上有英文字卡，有的同學收集到線索後會主動分享，令解題過程倍添順利，亦有同學找到線索後，默默放在當眼處不作聲，兩種做法沒有對與錯，但同學會從中學會溝通、尊重的重要性。

當中最有價值的課堂便是「爭執」，不少班別的同學在解難過程中因抱持不同想法而令氣氛僵持，這時老師便會引導「不如兩個方法都試一試，大家再決定用誰的方法，好不好?」

組合骨牌打破健力士世界紀錄

高年班在《熱血週》最後一天的活動，每班會挑選一些同學負責到禮堂運用2000多個膠水樽組合校名簡稱「AMPS」的骨牌組合嘗試打破健力士世界紀錄成。負責主持的生命培育主任嚴天樂導師表示，在時限即將到來的15分鐘前，仍有同學因意外弄塌骨牌，當下進度的確是有機會無法完成挑戰，但同時亦是我們把握機會傳達過程比結果重要的契機。

相比起能否完成挑戰，老師們更留意的是，同學不小心因個人的大意，而弄塌屬塌大家心血的時候，第一時間是指責他人還是鼓勵同學，繼續完成挑戰。同學亦在沒有任何「指南」的情況下不斷進化，由有人不斷跑動，到自發慢走；由不懂設下緩衝破口，避免倒一瓶已帶來毀滅性的後果，到反思並想到解難方法，隔一斷小距離便留下空檔。而最終，同學們亦順利完成挑戰，目前影片已遞交申請健力士世界紀錄，在數個月後便得知結果。

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不嘗試才是失敗

《熱血週》的活動以生命教育電影為切入點，讓學生藉電影中的角色及情境打開其對生命歷程的啟示，激勵學生在挑戰過程中突破自身限制，培養永不言敗的正向精神。

亞小校長鄭家明指：「尤其是小一新生，他們在幼稚園的上課日數不多，面對突如其來的成績上、運動上的各項比較，更容易出現挫敗感。因此在《熱血週》的活動，例如低小的『密室逃脫』還是高小的『組合骨牌』，其實都沒有實質的『輸或贏』，沒有一定要成功逃出，也沒有一定要創造世界紀錄，只是小朋友對自己有要求，『輸贏概念』無論如何都會產生，但活動會以不斷欣賞同學的過程作出發點，帶出不嘗試才是失敗的道理，未成功只是『暫時』！」