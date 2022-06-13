樂善堂余近卿中學以多元好玩活動 為學生裝備自己迎未來挑戰

樂善堂余近卿中學有兩位同學代表香港出席「2022年日內瓦國際發明展」，憑藉協助殘疾人士演奏音樂的應用程式，獲取銀獎殊榮，更獲得香港科技發展局致函嘉許。學校隨即開展「Future Education in Action」計劃，當中的「迎曦學院」更為學生提供不同種類的活動，劉振鴻校長表示希望藉此建立良好師生關係之餘，更讓學生喜歡返學:「學校死氣沉沉，學生返到嚟都唔開心，你無可能做好間學校。」

攝影:黃寶瑩



2020-2023學年開展「Future Education in Action」計劃，希望在校本課程中構建「迎曦學院」。「迎曦」寓意學生在黎明來臨前，好好裝備自己，便可在晨曦來臨時迎接璀璨的人生。來到第二年，學校為迎合不同學生需要，在學校設立電競的模擬飛行和汽車駕駛室，邀請現任電競選手的畢業生回來跟學生分享心得，校長劉振鴻說:「透過活動，亦可讓學生初步認識到飛行知識、汽車組件，對學生將來的職業發展也是一個訓練。在學生中三時可達到一定程度，學校更會推薦他們參加澳洲的飛行訓練。」

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校園生活多姿多采

從事教育界多年的劉校長也是津貼中學議會主席，他坦言在教學經驗中得悉，如果學生「唔黐」學校，變相會「黐出面」，為了要拉近學校與學生之距離，建立愉快校園是重要的，「返學不單是中、英、數、Phy、Chem、Bio，社會不是這樣的，要令學生愛這間學校，令他們開心返學是最重要，由他們進入校園一刻已經感受到，如果學校死氣沉沉，學生回來都不開心，你沒可能做好間學校。」

「迎曦學院」的活動十分多元化，有以培養學生的海洋保育理念「海之戀」、讓學生動手耕種，感受當農夫的體驗的「余中森友會」、讓學生通過當動物義工來思考人類和動物生命的平等意義的「動物戰隊」、及以行山為主題的「余在野」等，活動背後有著深層的教育義意。

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讓老師熱愛帶活動

而為了讓老師在推行活動時更得心應手，老師可按個人興趣定立活動，大前提是要緊扣學校定立希望幫學生建立的核心價值:責任感、自律、具備創意和堅毅，劉校長說:「老師有興趣又扣到個核心價值，便可向學校申請資源撥款。如果由我指定要求老師帶這個那個活動，老師當然會帶，但會是『帶咗』，不是『帶好』。相反有老師說他的興趣是行山，他想帶學生行山，結果，他細緻到連行山裝備都向學生分享，整件事就很截然不同。」

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培養未來社會領袖為目標

劉校長說:「學校早前在科技教育發展走得較前，原因是我們很早已看到科技對生活的重要，做校長不可以不知道社會會變成點，也不可以把握不了現在小朋友的特質，科技教育這部份已放手給同事去處理，而未來更重要是『價值教育』，即是學生的自我認同、溝通技巧、適應能力，他們遇到困難的時候是否能夠『企得返起身』，學校要幫學生建立自我增值能力、願意去持續學習，如何去追求知識，如何為自己定目標、方向，自己應該點樣行，這些價值是跟你一世。」

但在劉校長心目中，學生沒有最好與最差之分，「學校最重要是有足夠空間給學生發揮，學校當初決定養魚，我讓學生跟金魚街的老闆學習技巧，其中一位當時讀中三的學生，每日都來打理魚缸，去到中六的時DSE成績完全不理想，但現時他在台灣國立海洋大學讀Final year。有一個學生因為搭小巴不懂得叫落車，於是寫出一個App，也獲獎了，現時在美國一間知名大學升學。所有小朋友都可以是最Top，只要找到他自己的方向。他們進入學校時，不會在額頭上刻著自己哪樣是最優秀，學校就是需要給他們提供平台，讓學生除學術之外有其他活動找到自己，也可以舒緩情緒，也藉此建立師生關係。」

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「現在是資訊年代，知識的增長速度遠遠超過我們的年代。學校需要幫學生在中學時代建立的是應變能力，追求知識的能力，如果學生沒有自我管理與自我規劃這個能力，最後也只是渾渾噩噩過一世。」

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給家長的建議

劉校長希望家長要認同自己孩子的獨特性，不要與別人比較，「如果有一日，小朋友拿著70分的試卷回來，最多家長會問：『全班最高、最低幾多分?』如果他說最高是71分，你會好放心；相反如果他說最高是90分，你面色一沉，小朋友都會感覺得到，我建議家長不妨說：『你上次幾多分呀?』、『你有進步!』要鼓勵他比以往的自己進步，你的小朋友是你的，不要和別人比較。要相信你的小朋友在某些方面是有能力，只不過還未發掘到。」

樂善堂余近卿中學

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