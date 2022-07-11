家居｜貼紙殘膠除不掉？酒精、皂水難清理　網民推薦另外4個方法

許多生活用品的盒子上都會有標籤，有些人為了美觀而習慣將它撕掉，不過撕掉貼紙後卻常常留下明顯痕跡，一名網友便詢問去膠的好方法，內行便建議，「用吹風機加熱」。



事主在「爆系知識家」詢問，貼紙撕下來留下的痕跡該如何去除？他一開始噴了十幾次酒精軟化後撕，很不好撕，於是又去跑了肥皂水，結果還是沒辦法完全去除，而且明顯看得出來一整塊黏黏的。

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網友紛紛建議使用吹風機：

·「一開始要撕用吹風機加熱就很好撕」

·「物理：吹風機、熱風槍、刮刀。化學：去漬油、除膠劑、化清、煞清、甲苯」

·「一開始用吹風機才對」



其他人也說：

·「加油站買一瓶去漬油不到50元，用濕抹布沾著擦拭可除膠」

·「乳液嬰兒油或是護手霜去塗抹開再用紙巾擦掉」

·「3M黏膠去除劑」

·「我建議使用食用油塗上去，大約十分鐘後就可用衛生紙或廚房紙巾擦除，再用洗潔精洗過就很乾凈」



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