孫慧雪與新請姐姐「分手」　分享7不思議事件：推跌成隻窗

請外傭姐姐3分靠面試，7分靠運氣。育有一子的孫慧雪早前聘請了新外傭，不過很快就和她「分手」了。她分享了新姐姐的「七不思議事件」，包括徒手推跌鋁窗、使用洗衣機但只洗自己的衣服、做不完工作就去「Me Time」等等。孫慧雪直言她的表現和面試所說的內容完全不同，已經解聘了該名外傭。



有小朋友的家庭大多聘請外傭來幫忙料理家務，而育有一子的孫慧雪亦不例外。不過，早前她在Facebook專頁透露已和新姐姐「分手」，除了是前一晚姐姐放假直至深夜11時才歸家之外，孫慧雪還分享了姐姐的「七不思議事件」。

一、履新即失蹤

本應上班工作的第一天，姐姐已經失聯。後來，她出現再解釋是前僱主為她舉辦farewell party（離別派對），所以失蹤了一天。

二、洗衣機只洗自己衫

姐姐來到之後，孫慧雪指洗衣籃已經滿瀉，以為是姐姐不懂使用洗衣機，就想教她用。誰知姐姐說：「我識呀，已經幫自己洗咗幾機衫！」孫慧雪才發現她晾起的都是姐姐自己的衫！

三、要求Me Time

姐姐來到第一天就要求每天有Me Time的私人時間做運動，孫慧雪認為都不是大問題，「但係佢晚晚一早就自己收工，唔會再幫手，然後攞瑜伽蓆，換晒full set運動衫做瑜珈！跟住又係洗自己啲做完運動嘅full set運動衫，唔係我哋啲衫⋯⋯」。

四、表現和面試不同

面試時，姐姐說自己性格內向，不喜歡出街，放假只會留在屋企，除非有要事要辦才會出去，又指自己一般下午兩、三點都已經回家。結果，姐姐第一日放假，「佢話夜晚11點先返，我哋O晒嘴，話佢interview都唔係咁講，佢話我鍾意匿喺男朋友屋企，可能我幫慣外國人做嘢囉，同你地style唔同」，孫慧雪大感無奈！

五、要求多請一個姐姐

孫慧雪指，姐姐做了幾日已表明自己做不完所有工作，要求他們多請一個外傭。於是她我再和姐姐討論如何合作可以做完工作。孫慧雪指：「其實我屋企只得我、老公同小朋友，小朋友已經盡量自己湊，接送都係我同老公，有家教老師喺度嘅時候，佢都唔幫我哋執床，自己去咗me time…」實在令人費解！

六、推跌鋁窗

孫慧雪最難忘的，可能是這一單：「最誇張嘅係：第一日入屋，佢用神力推咗我屋企隻窗落街！！！！真係非常好彩係，無傷到人！！！」

之後姐姐和孫慧雪講：「 隻窗係自己跌咗落街！」（註：隻窗在工人房）

孫慧雪再利申：「我哋屋企係新裝修，仲要有驗窗，可能係之前啲姐姐整鬆咗，都唔可以完全怪晒佢嘅！不過係我人生入邊（面）一件好難忘嘅事！」

雪雪家中被外傭推落街的玻璃窗。(孫慧雪ig)

七、求幫忙不果

孫慧雪又指，平日叫姐姐幫手拿東西，外傭會拒絕，還叫他們自己拿，令人哭笑不得。

孫慧雪指，姐姐的「不思議事件」實在不能盡錄，不過已經和這位姐姐解約了，希望她下一個姐姐會更好啦！