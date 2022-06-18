元元圓夢和張天賦拍廣告　媽媽：佢呢句「我嘅白馬王子」好有感情

李璨琛女兒李元元（Lucy）除了是迪士尼公主迷，更是MC張天賦的小迷妹。日前，元元終於夢想成真，和張天賦一起拍廣告，其中一句對白「佢係我嘅白馬王子」，元元媽媽笑言女兒這句說得好真心！我們一起來回顧元元到底對MC有多迷戀！



（廣告截圖）

元元樣子可愛，性格搞笑，是很多廣告商青睞的對象，之前元元媽媽亦笑指女兒是「廣告從業元」。而最近，元元又接拍了一個廣告，竟然可以和她的偶像張天賦一起參與，還一起逛超市，實在是讓元元夢想成真！

廣告之中有一句對白是「佢係我嘅白馬王子」，元元媽媽笑言這句說話「絕對有感情」，明顯語氣上亦有分別！

其實元元一直都是MC的小迷妹，經常「煲MV」，對歌曲啷啷上口，又嫌工人姐姐吸塵令她聽不到MC唱歌。早前更獲得MC紙牌人一個，讓她珍而重之！

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李元元媽媽早前表示，有日元元又話要聽《Let It Go》，但媽媽不想再每日俾《Let It Go》洗腦，因此決定向元元介紹其他歌曲。「我反sell佢不如聽吓D有型D嘅歌吖BB🤤，開咗張天賦首LOSER比佢聽，然後再落力sell佢話：嗱呢個哥哥係咪好型呢唱歌係咪好好聽呢拿佢都玩Scooter喎(幾唔關事🤣)嗱你睇吓佢着件恤衫爸爸都有㗎(開始亂up😂😂😂)，最後，真係比我sell到😝。 」，結果元元一聽就上癮，每日都會唱MC張天賦的歌曲。