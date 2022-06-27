玄彬做爸爸！孫藝珍婚後3個月宣布懷孕：我們迎來了新生命

韓國女星孫藝珍與玄彬於合拍劇集《愛的迫降》中戲假情真，後於3月31日舉行世紀婚禮，獲得不少圈中好友及粉絲送上祝福。早前孫藝珍於IG分享近照後，因鬆身長裙小腹隆起而惹來懷孕傳聞，其經理人公司曾發聲明否認，至今日（27日）她再在IG公布喜訊，直認「我們迎來小生命」！



親自撰文報喜 「我們迎來了新生命」

現年40歲的孫藝真5月時曾在個人IG分享照片，只見她頭戴草帽，穿上白色鬆身長裙，與愛犬在海邊散步，不過其微微隆起的小腹則引起網民注意，惹來懷孕的猜測。就此傳聞，她經理人公司回應稱「這是藝人的私生活，我們無法確認」，但此說法反而令懷孕一說持續不斷，因此公司5月底再次發聲明否認，表示懷孕說絕非事實，如果有好事發生的話必定馬上通知大家。

孫藝珍5月曾分享近照，當時她小腹微隆。（孫藝珍IG）

婚後3個月，孫藝真今日（27日）在IG親自撰文公布喜訊：「大家過得好嗎？我過得很好。今天我有一個開心的消息想跟大家分享，我跟玄彬迎來了新生命。這種感覺仍很不真實，我還在慢慢地適應著身體的微小變化，心情很興奮也很憂心。我很感恩，但正因為這事需要很小心，所以也沒有先和其他人分享，就是想要第一時間同時告訴大家。」她又感謝粉絲們的愛護和支持，直言：「我會好好守護來到我們身邊的寶貴生命，希望大家也能好好珍惜需要守護的東西，也希望大家健健康康。祝大家幸福。」

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拍《愛的迫降》戲假情真

孫藝珍與玄彬因《愛的迫降》擦出愛火，去年元旦玄彬被拍到接送孫藝珍令戀情曝光，兩人其後承認當時已經拍拖8個月。孫藝珍今年初在社交平台分享身穿小婚紗的照片，大方宣布結婚好消息，並於3月31日在首爾華克山莊的「ASTON HOUSE」舉行世紀婚禮。