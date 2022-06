端午過後就是真正的夏季!不少星爸星媽都急不及待帶小孩去玩水消暑,早前端午節陽光普照,余春凝按傳統帶1歲女兒到沙灘玩水祝願安康;較早前,吳若希也帶了2個仔女一齊到海邊玩;而湯盈盈近日亦無懼雨水,帶2個女兒到水上樂園玩,十分開心。



踏入夏季,雖然連日下雨,仍不改人想落水消暑的心情。湯盈盈近日帶2個囡囡到水上樂園玩,遊玩室內設施無懼風雨,只見2個囡囡心情都十分放鬆。湯盈盈和錢嘉樂都很珍惜親子時間,不時在女兒們一起Staycation和到主題樂園遊玩,享受家庭樂。

+ 15

吳若希端午節帶2個仔女到海邊玩,當日陽光普照、甚好天氣,她表示:「好多人,水溫也剛好,希望可以多一些這種親子時間~BTW Giselle曬到兩隻色,多謝爸爸搽防曬淨係搽面珠登唔搽額頭🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️」

余香凝在端午節時亦帶了1歲女兒到海邊玩水,小女孩也沒有表現得害怕,最後還向鏡頭展現甜美笑容,十分可愛。余香凝亦寫道:「You are my sunshine, my only sunshine💕(你是我的陽光,惟一陽光)」