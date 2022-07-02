晾衫｜潮濕天氣衣物罨到發臭？即學「山型曬衫法」幫衫褲去味速乾
撰文：TVBS新聞網
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在大雨下不停的日子，許多人在家洗衣、曬衣都有相同的困擾，不僅衣物難乾，還可能飄出「潮濕味」。對此，台灣家事達人陳映如特別教學2招，簡單去除濕氣造成的悶臭味，另針對只能在室內晾衣的人，也有秘密絕招讓衣褲能更快乾。
陳映如早前在Facebook專頁發文分享，近來雨勢不停，潮濕天氣下，洗衣和曬衣成了許多人的生活煩惱，不少人都動念想入手一台烘衣機。她指出，若洗衣服時害怕衣物會出現濕氣造成的悶臭味，可以考慮選用「強調制菌除臭功能」的洗衣液，或選擇「室內晾衣專用款」，即可減少味道產生，另也可以在洗衣時添加一點點「茶樹或尤加利精油」，也有除臭功效。
至於得在室內曬衣服的人，陳映如建議使用「山型曬衣法」，把比較長的衣物掛在外側，短的掛在內側，如此一來，較長的衣物就有更多的面積可以接觸到空氣，且空氣流空也會較好。此外，她也強調，曬衣時記得搭配電風扇，讓電風扇向上吹衣物，乾的速度會更快。
即學「山型曬衣法」（按圖了解）：
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