晾衫｜潮濕天氣衣物罨到發臭？即學「山型曬衫法」幫衫褲去味速乾

在大雨下不停的日子，許多人在家洗衣、曬衣都有相同的困擾，不僅衣物難乾，還可能飄出「潮濕味」。對此，台灣家事達人陳映如特別教學2招，簡單去除濕氣造成的悶臭味，另針對只能在室內晾衣的人，也有秘密絕招讓衣褲能更快乾。



陳映如早前在Facebook專頁發文分享，近來雨勢不停，潮濕天氣下，洗衣和曬衣成了許多人的生活煩惱，不少人都動念想入手一台烘衣機。她指出，若洗衣服時害怕衣物會出現濕氣造成的悶臭味，可以考慮選用「強調制菌除臭功能」的洗衣液，或選擇「室內晾衣專用款」，即可減少味道產生，另也可以在洗衣時添加一點點「茶樹或尤加利精油」，也有除臭功效。

至於得在室內曬衣服的人，陳映如建議使用「山型曬衣法」，把比較長的衣物掛在外側，短的掛在內側，如此一來，較長的衣物就有更多的面積可以接觸到空氣，且空氣流空也會較好。此外，她也強調，曬衣時記得搭配電風扇，讓電風扇向上吹衣物，乾的速度會更快。

即學「山型曬衣法」（按圖了解）：

【延伸閱讀，更多洗衫、晾衫教學】

洗衫｜5小時得晾乾！雨季任由衣服罨濕 當心發臭兼病菌滋生100倍

+ 10

髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？ 5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生

+ 22

潮濕｜用過量洗衣劑易致嗡味！ 5招晾乾衣物技巧防菌防臭要知

+ 4

雨天室內晾衫教學｜靠乾衣機不夠 專家建議兩個地方不應放濕衣服

+ 1

延伸閱讀：

除濕機怎麼挑？內行曝選購關鍵 「這機型」恐踩雷

【本文獲「TVBS」授權轉載。】