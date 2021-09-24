曬衣｜金屬、膠衣架要點揀？唔想衣服變形教媽媽一招揀啱適合衣架

想衣物能穿著更長的一段時間，學懂如何保養衣物相當重要，而最基本的就是使用合適的衣架。市面上有各種材質、尺寸的衣架，如果能選擇到合適的衣架，領口位置已可減少變形的風險！



金屬衣架

一般家庭最常用的必定是這種金屬衣架，原因當然離不開是便宜，而且是最傳統的設計，不過家長小時候，父母也是使用這種衣架。這類衣架承重力，骨架容易變形，尤其是晾曬濕衣物時，會令衣物更加容易變形和有掛痕。

另一方面，這種衣架外層是塑膠，裡面包着鐵絲，那如果掛濕衣服時間長，外層塑膠破了，就容易生鏽，有機會刮爛衣服纖維。

塑膠衣架

塑膠在防滑方面的表現一般，而塑膠衣架主要有分管式和扁平的設計，管式塑膠衣架通常肩膀位置較粗，而媽媽會有較多簿身的衣物，掛上濕衣物會加上重力，很容易便會令衣服肩膀位置鼓起，建議用來掛浴巾之類。

扁平設計的塑膠衣架雖有着相同的缺點，但卻更節省空間，選購塑膠衣架時，最重要的是留意衣架做工，表面是否平滑。

木質衣架通常肩部寬厚，因此掛一般Ｔ恤有機會令Ｔ恤的肩部變形，因此比較適合掛西裝、外套等這些比較重又有肩寬的衣服。木衣架看上去的確會更高級的感覺，但木質不佳的容易發霉，也不適用於掛濕衣物。

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植絨衣架

植絨衣架的最大特色是其表面的毛絨能起到很好的防滑作用，即使掛上領口較寬的衣服也不容易掉落，但乏用性不高，不能晾曬濕衣物。而最大的缺點在於衣架長時間使用後，表面的毛絨有機會黏著衣服領口。

弧形衣架

為了解決肩膀變形的問題，近年市面上多了這種弧形衣架，針對一些容易變形的Ｔ恤、針織衫、毛衣、絲質襯衫都十分有成效。由於一般家庭最多的一定是Ｔ恤，因此實用性十分高，選購時要留意表層的PVC塑膠是否平滑即可，以免傷到衣物。

一招揀啱適合衣架

你在掛衣服時，如果有試過要故意撐開衣領才可以掛上衣架，很大機會是尺寸不對，尤其是小朋友的衣服。而最理想的衣架肩寬應為衣服的肩寬減去2至4cm左右的長度，一般而言，按男性、女性、兒童尺寸進行選購，問題都不大。

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