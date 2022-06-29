小一報名｜優才(楊殷有娣)書院延長至7月3日　救恩、真光開始報名

熱門直私小學不少已開展小一入學的申請程序，部分更已經截止報名，家長要把握送子女入讀心儀學校的機會，一旦錯過了申請日期就欲哭無淚。近日多間學校均開放申請，家長亦能及早預備報名文件，爭取入學機會。優才(楊殷有娣)書院因為報名反應熱烈，報名日期延長至7月3日，而救恩學校（小學部）則剛開始報受報名。



優才(楊殷有娣)書院

香港優才書院於1996年創校，創辦人高瞻遠矚，為學校訂下教育目標為：「愛心」、「創意」、「勤奮」。創校至今，這三大教育目標已植根於每一個優才大家庭持分者心中，現已成為優才的文化基石。優才的誕生是為了推動資優教育及實踐多元智能，並以「為社會培訓優秀人才」為辦學使命。

因應報名反應熱烈，2023-2024小一入學網上申請將延長至2022年7月3日(星期日)晚上11時59分。

報名詳情：

日期：5月28日至7月3日

學校地址：將軍澳調景嶺嶺光街10號︱旺角洗衣街31號

電話：2535 6869︱2384-9855報名詳情

（資料圖片）

救恩學校（小學部）

該校只接受網上申請，不會派發申請表格。面試日期定於9月17日(星期六) 或9月24日(星期六) 或9月30日(星期五)，家長可以選擇其中一天進行面試，假若實際情況不許可，校方將作最後調動，敬請留意。家長可於8月22日(一)下午二時正開始，瀏覽學校網頁及查閱有關的日期及時間。由於參與人數眾多，一經獲編排的面試日期、時間不便作更改。

報名詳情：

日期：6月27日至7月22日

地址：香港西營盤高街97B

電話：2116 6198報名詳情

(資料圖片)

香港真光中學小學部

以耶穌基督之名「真光」命名以「為神樹人」為教育宗旨，實行基督犧牲愛人之真理為社會培育人才。以基督教全人教育，使學生能有克己、求全、服務、愛人、信主、愛神的完美品格，切實履行校訓「爾乃世之光」的使命。

取錄大約140人，報名表必須以掛號郵件寄出，郵戳日期15.08.2022或以前為準，其他方式概不受理。

面試日期：

2022年10月14日（星期五）下午2時至5時 /2022年10月15日（星期六）上午9時至中午12時、下午2時至4時。(通知書會於十月八日前寄出，面試時間由校方編定，不得更改。)

報名詳情：

學校地址：香港銅鑼灣大坑道50號

電話：2576 5716報名詳情

全港私立小學23/24學年報名日期詳情



全港直資小學23/24學年報名日期詳情

