親子酒店Staycation好去處 玩盡黃金海岸、沙田凱悅主題住宿

踏入炎炎假日，不少酒店都推出Staycation 計劃，讓爸爸媽媽和仔女在「暑假」入住。雖然今年學生暑假只有短短3星期，爸爸媽媽記得預早預訂，盡情享受假期！



香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸聯乘新加坡旅遊局推出「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」夏日住宿計劃，以新加坡小魚尾獅Merli為主題，房間佈置佈滿小魚尾獅Merli。酒店大堂內又特設多個打卡位及尋找Merli的互動尋寶遊戲，小朋友可以邊住邊玩。凡入住香港黃金海岸酒店「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」，更可獲獨家Merli精美紀念禮品乙套，當中包括Merli帆布袋及夏日必備手機防水袋，還有新加坡著名的IRVINS鹹蛋黃炸三文魚皮。入住更加可以玩小魚尾獅Merli曲奇製作工作坊。小魚尾獅Merli更會現身黃金海岸商場，以４米高以超巨型的充氣造型登場，在香港都可以享受到新加坡旅行的感覺！

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黃金海岸酒店 小魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃

日期：2022年6月27日至8月31日

地點：香港黃金海岸酒店

計劃內容：每晚由港幣1,480*起

優惠包括：

• 豪華海景客房一晚

• 早餐（2位成人及1位小童）

• 小魚尾獅Merli曲奇製作工作坊（1位小童/每次入住）

• 夏日繽紛戶外水上充氣遊戲乙次

• 獨家魚尾獅Merli環保袋、電話防水套及新加坡小食（每次入住）

• 「重新想像新加坡」尋寶遊戲

• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車

每晚另加HK$400*即可升級入住魚尾獅Merli主題客房連海景露台

連續入住兩晚，包括沙嗲軒HK$200消費額、第二天活動包括乾花蠟片裝飾製作工作坊、1節夏日繽紛戶外水上充氣遊戲。

沙田凱悅酒店

KKday 聯乘香港沙田凱悅酒店推出 KAKAO FRIENDS「Happy Moment with Friends」主題客房 Staycation, 客人可以享用 KAKAOFRIENDS 主題下午茶，每房更可獲贈 KAKAO FRIENDS 主題迎賓禮物包括獨家 KAKAO FRIENDS 方形咕𠱸、獨家 Ryan 造型便攜扇及 Ryan 或 Apeach 防 UV 摺傘。入住主題客房更可借用 KAKAO FRIENDS 水泡於泳池跟 KAKAO FRIENDS 度過炎炎夏日！現在預訂 2 大 1 小入住只需 HK$1,488 起(已包含 10%服務費)！

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KAKAO FRIENDS 主題標準客房連房內主題下午茶、送獨家主題精品禮品包

KKday 快閃優惠: HK$1,488/晚 起(原價: HK$2,480)

2 大 1 小入住，只須 HK$496/位 起(已含 10%服務費)

- KAKAO FRIENDS 主題標準客房一晚（面積 33 平方米）

- 主題房佈置，包括：客房房門， 玻璃窗及浴室卡通造型貼紙、鏡貼

- 主題房用品包括：地毯、抱枕 1 隻（隨機放置）、枱燈、杯具、杯墊等

- 每房可獲得 KAKAO FRIENDS 禮品包一份（價值：HK$599）

禮品包括： KAKAO FRIENDS 方形咕𠱸、獨家 Ryan 造型便攜扇、Ryan 或Apeach 防 UV 摺傘 (2022 年 7 月 20 日或之前入住之客人，將於 7 月 22 日前獲專人聯繫安排快遞補寄回迎賓禮物包)

- 房內享用 KAKAO FRIENDS 主題雙人下午茶（價值：HK$691）

- 可於泳池借用 KAKAO FRIENDS 水泡（數量有限，先到先得）

- 於咖啡廳享用自助早餐

- 可使用健身室

星期二至三入住 HK$1,488；星期日至一、四入住 HK$1,588；星期五至六入HK$1,988、7 月 1-2 日入住 HK$2,188

KAKAO FRIENDS 主題海景客房連房內主題下午茶、送獨家主題精品禮品包

KKday 快閃優惠: HK$1,688/晚 起(原價: HK$2,813)

2 大 1 小入住，只須 HK$563/位 起(已含 10%服務費)

- KAKAO FRIENDS 主題海景客房一晚（面積 35-40 平方米）

- 主題房佈置，包括：客房房門， 玻璃窗及浴室卡通造型貼紙、鏡貼

- 主題房用品包括：地毯、抱枕 2 隻（隨機放置）、枱燈、杯具、杯墊等

- 每房可獲得 KAKAO FRIENDS 獨家禮品包一份（價值：HK$599）

禮品包括： KAKAO FRIENDS 方形咕𠱸、獨家 Ryan 造型便攜扇、Ryan 或 Apeach 防 UV 摺傘 (2022 年 7 月 20 日或之前入住之客人，將於 7 月 22 日前獲專人聯繫安排快遞補寄回迎賓禮物包)

- 房內享用 KAKAO FRIENDS 主題雙人下午茶（價值：HK$691）

- 可於泳池借用 KAKAO FRIENDS 水泡或沙灘球（數量有限，先到先得）

- 於咖啡廳享用自助早餐

- 可使用健身室

星期二至三入住 HK$1,688；星期日至一、四入住 HK$1,788；星期五至六入住HK$2,188、7 月 1-2 日入住 HK$2,408

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 6 月 27 日 22:00 至 7 月 3 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日