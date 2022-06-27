遊客迪士尼內採山藥園區草叢變禿　中醫：亂服可能中毒

為美化環境，香港迪士尼樂園內種有各式各樣的花草植物。近日有網民拍到照片，有遊客採摘植物，疑似帶回家當山草藥服用。有中醫師看過相片後提醒，本港各處種植的植物都噴有農藥或除蟲劑，加上不少中草藥外形相近，市民胡亂採摘服用隨時有中毒風險，建議到正規可信任的藥材舖購買藥材。



近日有網民在fb群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」上載數張照片，相中有3名女士圍在反斗奇兵園區內一處草叢前，不停採摘地上的植物。有一名男童更攀過圍欄一邊觀看一邊伸手幫忙拔出植物。眾人不時指著其中一款植物討論，其中一名女士更蹲低身，左手拿住一紮植物，右手繼續拔。

樓主以「採山藥煲湯?」為題出文，隨即引起網民熱議，部分網民斥責該班遊客的行為破壞園區的環境，亦有不少網民指園區內的植物都會定期噴灑農藥或除蟲劑，採摘者帶回家服用或會中毒。

胡亂服用後果嚴重

記者就此事向註冊中醫師胡凱淋回查詢，她回覆時指，本地多處植物在種植過程中，為了控制鼠患、蟲害，多會使用噴灑殺蟲劑、農藥、放置老鼠藥等方法，令原本無毒的植物變得有害，胡亂服用更可能使身體中毒，出現神經麻痺、嘔吐、腹瀉，甚至發燒等情況。

她提到有許多中草藥外形相近，若然認錯一種有益草藥為另一種有大毒的草藥，後果嚴重，「具有毒性中草藥，需經由註冊中醫師處方才可使用，而且處理不當、煎煮不當，組方配伍失衡，毒性不減反增，可能會出現嘔吐腹瀉，疼痛，發冷，高熱，抽筋，麻痺，嚴重者入院失救，嚴重可導致死亡。」

胡醫師指在香港常見有毒草藥包括：「羊角拗、斷腸草、曼陀羅及馬錢子等」，由於外形與普通草藥十分相似，容易認錯，誤服就會造成意外。

她提到神農臨終前最後一句說話：「這棵草有毒」，神農帶著族人以身試藥，為後世帶來許多寶貴的草藥經驗。從辨認草藥，採集草藥，到運用得宜，當中有許多細節需要留意。「現今學府中醫教育，主要教授辨認製後藥材飲片，而非教授原棵植物辨認，所以即使為註冊中醫師，面對一棵山邊草藥，亦未必認得出來。」

注意法律問題

另外，在進行採藥活動時，也要注意法律問題，「植物可能屬於私人財產，或為政府財產，自行採集可能觸犯盜竊罪、破壞公物等罪行。奉勸大家為了身體健康和安全，到正規可信任的藥材舖購買藥材，或經由可信任中醫師或專業人士配方，不要自行在山邊採藥。如有疑問，亦請向身邊可靠的專業人士請教。」記者正就此事向迪士尼樂園查詢。