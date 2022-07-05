何基佑解釋點解小朋友鍾意將啲嘢搬嚟搬去？原來同生理變化有關！

幼兒在成長的過程中會有很多莫名其妙的舉動，例如在家裏把椅子或東西搬來搬去。其實這一切的舉動都是由孩子自身的心理及生理需要出發，目的是要配合大腦向身體發出訊號，叫身體作出一些行動為發展最好準備。家長既擔心這些「行動」會弄傷孩子，又擔心物件會被孩子摔破，因為這個階段的幼兒的確非常「論盡」。有見及此，家長唯有出口術，禁止孩子的活動。



身體重量比例不斷改變

初生嬰兒下半身佔全身高比例32%，換句話說上半身是非常重。因此當這個階段的嬰兒當躺下來的時候很喜歡雙腿朝天，這樣他們會覺得很輕鬆，很舒服，因為所有重量都卸給了背部。

踏入三歲，下半身的比例會升至38%。這個上重下輕的比例會令幼兒走路時分外趣怪，而每天在成長中的幼兒都要適應這些生理上的改變。這個階段的幼兒喜歡交叉腳盤膝而坐，或者八字腿張開，目的是要將上半身的重量平均分散到下半身。

當孩子七歲時，下半身佔身高的比例已經大幅提升到57%。他們可以做的事情更加多，發生「意外」的機率亦隨之降低。隨著孩子踏入青春期，他們的比例才會跟成年人一樣。

家長勿過分抑制小朋友活動

由此可見，孩子經常走來走去，把物件搬來搬去不但出於好奇心，亦是身心發展的象徵。在過程中他們的平衡力，和感統通通都在進步。如果過分抑制他們的活動，其實也是在延緩他們的發展。希望我這文章可以令家長們更理解幼兒的發展需要。