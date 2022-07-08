爸爸媽媽我需要你　你在我身邊嗎？即學A.R.E回應孩子需求

美國婚姻輔導大師Dr. Sue Johnson在她的輔導理論提出，維繫夫妻感情關鍵的元素：可親性(Accessibility)、回應性(Responsiveness)和投入性(Emotional Engagement) ，三者簡稱「A.R.E.」。簡之而言，就是伴侶需要依附時，另一伴侶能做到「你需要我，我在」。



「A.R.E」在孩子身上同樣有效，如果你想成為孩子的「安全堡壘」，讓他們能夠勇於探索世界，樂於學習，發展大腦和建立健康品格， 「A.R.E」就能夠幫到你。

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Accessibility可親性

讓孩子感到父母能隨時回應他們的情感需要，特別是當孩子有需要時，能隨時得到父母的安慰及支持，而不會讓孩子感到被責怪。

Responsiveness回應性

父母能給予孩子敏銳且適切的回應，既能讓孩子安心表達需要，也能滿足孩子表面及深層的需要。

Emotional Engagement投入性

人在心在的陪伴，孩子的心身理需要都得到父母全心全意的關注並得到同理的回應。

只要孩子從父母充滿「A.R.E」的回應中獲得安全、安定、安慰的感覺，便會願意把困難或需要表達出來，也會探索自己的內心，努力與人建立良好的連繫。親子互動要做到「A.R.E」，父母可以：

孩子氣質不同，回應也有不同

給予孩子回應也得留意孩子的氣質。有些孩子平和、具安全感，父母耐心的陪伴可能已經足夠；倘若孩子安全感不足，較遲緩、較敏感、較脆弱等，父母就得用多點耐心和時間去建立孩子的安全感。父母要緊記，孩子需要時間和體驗才能信賴父母能無條件地接受自己的任何情緒，對父母的安全感才能得以建立起來。最後，父母也要管理好自己的情緒，這是建立「A.R.E」親子關係的先決條件。

參加資料：

蘇珊‧強森 著，劉婷 譯(2022)。《情緒取向治療全解析》。台北：張老師文化事業股份有限公司。頁4-20。