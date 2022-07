小學考試周│SEN導師教讀寫障礙學童 中英文溫習小秘訣

期終考臨近,不少家長都叫苦連天,如何跟子女在不傷大家感情的情況下有效地複習,如果有辦法令兒童自動自覺溫習更是夢寐以求之事。大家認為可有辦法嗎?如果我答「是」的話,而且這些小秘訣適用讀寫障礙的兒童身上,大家會否認為這是天方夜譚?

編按:作者為唐儷寧(Ms Hilda)



我們可以善用兒童自身的已有知識作為資源,並運用字咭方便攜帶的特性,讓兒童隨時隨地都可以複習有關內容。現在跟大家分享三個易行便捷的小秘訣。

讀寫障礙溫習三招小秘訣

第一式:英文拆字小方法

使用兒童已有知識作為拆字的基模,我們可以嘗試使用非傳統的方式拆字,一般家長喜用 phonics 為孩子拆字,但使用他們的已有知識,附以一些小故事作為兒童記憶英文詞彙的方式,不但更為有效,而且亦能提升兒童的學習信心,有效提升他們的內在學習動機。

例:TOGETHER = TO / GET / HER

MARKET = MARK / ET (外星人)

緊記,要用不同的顏色作每組拆字的標記,建議由兒童親手將有關字詞做成字咭,可以的話附以有關圖畫,有效讓兒童更容易將有關詞彙牢記入腦。

第二式:中文拆字小方法

中文字是不同的部件結構而成的,我們可以針對兒童的強弱項,利用最有效協助他們記憶的不同拆字法,包括影像、圖畫、故事等,為孩子處理艱深難記的中文字,原本是兒童認為苦差的一件事會即時變得輕鬆有趣。這些中文字 / 詞語都建議使用字咭作為溫習的材料,當然如果兒童喜歡的話,都可以加上有關的圖畫,令學習及記憶的過程,變得更生動有趣。

例:

燒 = 火堆旁 + 有三個士兵 + 在舞台上

森 = 三塊木頭

爸 = 父親 + 巴士

第三式:陪小朋友創作記憶文字的小故事

不少家長向我訴苦:「我有同小朋友用故事形式拆字,但係佢地都記唔到,係唔係我小朋友唔適合用呢個方法認字呀?」

其實方法是可以多變的,故事由家長創作,當然未必能夠有效讓兒童好好牢記有關字詞,但是如果是兒童的構思故事呢?大家又覺得如何?其實讀寫障礙的兒童,他們有不同程度的認讀、書寫或文字理解上等等問題,但是他們大部份都跟一般兒童一樣,具有很多很多新奇而有趣的想法,家長不妨陪同兒童一起發掘與創造屬於自己的獨特故事吧!