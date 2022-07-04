小學考試周│SEN導師教讀寫障礙學童 中英文溫習小秘訣

期終考臨近，不少家長都叫苦連天，如何跟子女在不傷大家感情的情況下有效地複習，如果有辦法令兒童自動自覺溫習更是夢寐以求之事。大家認為可有辦法嗎？如果我答「是」的話，而且這些小秘訣適用讀寫障礙的兒童身上，大家會否認為這是天方夜譚？

編按:作者為唐儷寧(Ms Hilda)



我們可以善用兒童自身的已有知識作為資源，並運用字咭方便攜帶的特性，讓兒童隨時隨地都可以複習有關內容。現在跟大家分享三個易行便捷的小秘訣。

讀寫障礙溫習三招小秘訣

第一式：英文拆字小方法

使用兒童已有知識作為拆字的基模，我們可以嘗試使用非傳統的方式拆字，一般家長喜用 phonics 為孩子拆字，但使用他們的已有知識，附以一些小故事作為兒童記憶英文詞彙的方式，不但更為有效，而且亦能提升兒童的學習信心，有效提升他們的內在學習動機。

例：TOGETHER = TO / GET / HER

MARKET = MARK / ET (外星人)

緊記，要用不同的顏色作每組拆字的標記，建議由兒童親手將有關字詞做成字咭，可以的話附以有關圖畫，有效讓兒童更容易將有關詞彙牢記入腦。

第二式：中文拆字小方法

中文字是不同的部件結構而成的，我們可以針對兒童的強弱項，利用最有效協助他們記憶的不同拆字法，包括影像、圖畫、故事等，為孩子處理艱深難記的中文字，原本是兒童認為苦差的一件事會即時變得輕鬆有趣。這些中文字 / 詞語都建議使用字咭作為溫習的材料，當然如果兒童喜歡的話，都可以加上有關的圖畫，令學習及記憶的過程，變得更生動有趣。

例：

燒 = 火堆旁 + 有三個士兵 + 在舞台上

森 = 三塊木頭

爸 = 父親 + 巴士

第三式：陪小朋友創作記憶文字的小故事

不少家長向我訴苦：「我有同小朋友用故事形式拆字，但係佢地都記唔到，係唔係我小朋友唔適合用呢個方法認字呀？」

其實方法是可以多變的，故事由家長創作，當然未必能夠有效讓兒童好好牢記有關字詞，但是如果是兒童的構思故事呢？大家又覺得如何？其實讀寫障礙的兒童，他們有不同程度的認讀、書寫或文字理解上等等問題，但是他們大部份都跟一般兒童一樣，具有很多很多新奇而有趣的想法，家長不妨陪同兒童一起發掘與創造屬於自己的獨特故事吧！