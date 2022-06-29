兒童健康｜孩子肚痾還可吃雪條？醫生分享3大用途　媽媽也感錯愕

大家小時候常常會聽長輩告誡「生病不能吃冰的」，不過來自台灣的急症室醫生翁梓華卻透露，雪條其實是小朋友不舒服、送急症室時的「超好用小物」，吃雪條不但可以確認兒童的呼吸、血液循環狀況，也可以補充孩子脫水所需的水、糖分、電解質，此文一出，讓許多家長大開眼界。



孩子不舒服，醫生主動讓孩子吃雪條，沒問題嗎？（按圖了解）

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翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有天他在急症室接到一名病懨懨的5歲孩童，這一兩天微微拉肚子，還有些食慾不振和嘔吐，「幫孩子初步的檢查，基本上都正常，但孩子確實有一點點輕度脫水的樣子」，正當媽媽猶豫是否要給孩子吊鹽水時，翁梓華建議她去買清冰口味的雪條，「媽媽一臉疑惑，不過因為是醫生的建議，所以還是旁邊便利商店買了」。

沒想到媽媽誤以為醫生看診太熱想吃雪條，一次買了六支給急症室的大家一起吃，剛好當天病人較少，翁梓華便在孩子面前吃起了雪條，並一邊拿着雪條逗孩子玩，果不其然孩子隨後便說要吃雪條，「媽媽欲言又止，我揮了揮手示意媽媽不要聲張，小朋友在我的面前，一支雪條不到10分鐘就吃完了」，他隨後告訴媽媽，孩子沒事了，可以返家，讓媽媽相當錯愕。

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翁梓華解釋，台灣人總認為吃雪條、喝冰水對身體都不好，特別是生病的孩子，但在美國、加拿大的醫生卻不這麼認為，「如果有去過美國急症室的爸爸媽媽，你應該會知道美國小朋友急症室一定有個冰箱，裏面都是食物、雪條、飲料，專門就是拿來給小朋友用」，因為孩子在急症室最常見的症狀莫過於發燒、肚痾，會伴隨着輕度的脫水，若要快速評估狀況，可從「外觀、呼吸、皮膚血液循環」着手，讓孩子吃雪條正好可以拿來觀察。

Appearance 外觀：小朋友願意吃雪條，活力應該沒問題



Breathing 呼吸：小朋友吃雪條不會喘，呼吸也應該沒問題



Circulation 皮膚血液循環：小朋友吃東西的時候，腸胃道消化需要大量血液，如果血液循環不好，小朋友不會想吃，或是吃了之後會吐



此外醫生也補充，脫水症狀剛好可以透過雪條裏的水、糖分、電解質補足，「所以對於拉肚子初步檢查都正常的孩子，有時候在急症室，我都會叫爸爸媽媽去買雪條給孩子吃，如果能吃，就回家、回門診追蹤，減少孩子在急症室被其他小朋友感染的機率」。

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