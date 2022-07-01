世代差異｜為何不想當媽媽？00後網紅分享16個令人難以反駁的原因

現時代，有很多男生&女生抱着不婚不生的觀念，有一大部分能夠接受婚姻的到來，但卻選擇不要孩子。在世俗眼中，不婚是罪，不生更是不孝。決定不生孩子，究竟錯了嗎？結婚不生孩子，並不全然是討厭小孩子，或許大家都有自己的見解，但在某些道德魔人眼中看起來這就是不對的事情，就是離經叛道的事情。00後網紅，年僅21歲澳洲女生——瑪麗亞直接列出了【16項關於不想生孩子的殘酷原因】。裏頭所列出的每一項原因，幾乎都讓人無法反駁。



在瑪麗亞自己發佈《不生孩子的原因》影片裏強調，自己並非討厭兒童，甚至可算是喜歡孩子。她願意幫朋友或者親戚照顧孩子，讓夫妻兩人能享受二人世界。她喜歡孩子，可以替別人照顧孩子，在這之後就把孩子還回給他們的父母，責任就結束了。反之，如果自己成為一名母親就不能這般坦然了。

瑪麗亞不打算生兒育女的原因：（按圖了解）

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懷孕為身體帶來改變

這名21歲的澳洲女生表示，自己不想因懷孕而在身體上發生變化，像是肚子變大、胸部下垂、掉髮和掉牙。

生產

她認為自己不想經歷可怕的生產過程，同時還需要冒着死亡風險

財務負擔

這名21歲的小女生對自己的財務狀況非常擔憂，因為目前已經無法養活自己，更別說負擔孩子昂貴的生活開銷。

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自由

對於21歲的她而言，人生更應該追求自己想要的，隨時打包就能去自己想去的地方，除了自己不需要顧慮他人

末日降臨

21歲的她也為世界各地正發生的災難感到擔憂，平常已經正為父母和親戚或將面臨的災難擔憂，她不想未來在擔憂名單上加上孩子。她認為，以目前現實來說，未來25年世界上可能面臨食物短缺，所以不想到時還擔心孩子沒東西吃。

總結

究竟為什麼害怕生孩子？就是不想經歷懷孕、擔心自己不喜歡小孩、未來世界是災難、這世界不是個好地方、承擔生產死亡風險、生孩子的代價太大、不想把人生花費在尿頻和擠奶上。總結來說瑪麗亞不想生孩子的原因是包含了個人因素和環境因素。在個人因素上，她為自己的人身健康以及自由而擔憂，擔心孩子的到來把她的生活質量降低。在環境因素上，她擔心孩子出生後會被惡劣的環境因素影響導致不幸發生。

瑪麗亞的每個理由，讓網友們表示贊同，完全無法反駁。雖然，瑪麗亞的道理沒錯，但相信每一名有孩子的父母都知道，當你的孩子對你笑的時候，似乎所有的焦慮，一切的煩惱都消失了。做人活在當下，把握當下，何必焦慮？忠於自己心中的選擇，生孩子是種幸福，不生也不是罪過。

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】