置業｜才剛供完樓　孩子已大不夠住？想樓換樓前　先注意3種情況

很多人在結婚後會購買房產，但幾年過去家裏人口增加，有些生了孩子，有些是爸媽需要照顧和同住，當時買的房子格局和坪數已經不再適用。就有網友在「買房知識家 買房賣房攏滴+」詢問，現在住的房子只有17坪（約605呎），但兩個小孩長大後開始覺得好擠，但收入不夠，「應該現在賣了換大點嗎？還是先擠一擠呢？」



細屋換大屋要注意甚麼？（按圖了解）

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這篇帖文超過200則留言，網友們紛紛提供自己的意見：

‧「現有的出租，自己去租大的」

‧「用多一點點錢租屋換取空間」

‧「通勤換坪數」

‧「先忍忍，慢慢看第二間房」



網友提供自身經驗「我是住到大兒子國小畢業那年、剛好存了頭期款（忍耐了7～8年），又剛好找到房子～就順勢換房」、「忍一忍孩子去住校就好了」。

關於換屋要注意甚麼？

專家曾撰文分析，換屋者一定要先考量自身經濟能力和財務情況，基本上可以分成三種情況：

1.手上沒有多餘的存款，建議先賣後買

如果像事主一樣手上已經沒有多餘的錢，換屋時最好是先將房屋出售來增加購屋資金。但萬一房子已經出售，新的物業又沒有找到怎麼辦？專家建議可以先行租屋，或者跟買方協商搬遷的時間，也可以跟買方商議承租自己賣掉的房子，

2.手頭資金夠，建議先買後賣

如果沒有自備款的問題，當然會建議先買下喜歡的房子，把所有的東西都安置妥當清空原房屋的時候，再將其出售。但這種方式會讓原本還有房貸尚未清償的朋友，被銀行調降貸款成數，利率偏高且較無寬限期優惠，如果原有房屋無法順利出售，會有兩個房貸的壓力。

3.邊買邊賣，建議交易流程的時間要把握好

在賣屋的同時也看好要買的物業，交易同時進行，在過戶的時間上要掌握清楚。

1.跟原屋的買方協調延後交屋；

2.和想買的房屋的屋主商量提前入住。



這種方式的風險就是一旦時間沒掌握好，就會讓資金卡住或者無法順利搬遷。

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