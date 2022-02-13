不准護膚化妝去夜街　父母狠招監管30歲獨女　只為可「養兒防老」

「養兒防老」是華人社會傳統的觀念，許多父母生養孩子，希望將來孩子能夠有所回報，負擔起照顧自己晚年生活的責任，但若太過極端，恐會危及兒女的幸福。日前一名網友在Facebook分享，朋友的父母竟為了要女兒持續供養父母，故意不讓女兒跟異性接觸，導致她「無法找到另一半」。



一名網友在「爆怨2公社」發文表示，自己有一個關係很好的姊姊，已經30歲了但未婚，後來才得知是因為「姊姊的爸媽只有她一個女兒，所以不准她保養、化妝，甚至還有門禁」，目的是為了要把她跟異性隔絕，讓姊姊嫁不出去，這樣就會「留在家一輩子照顧他們到死了」。

原PO表示，她不只一次勸姊姊要反抗，為自己的人生努力，但姊姊長期受到父母的情緒勒索，已經無反抗之心，個性也一路從活潑開朗，變得沉默寡言，甚至面無表情。原PO回憶，原本姊姊是一位只要打扮一下就算氣質美女，去酒吧也會被搭訕的那種女生，但現在姊姊放任自己，已經跟過去判若兩人。

近期原PO跟姊姊聊天時，對方甚至說想要人生重來，雖然事後有解釋「是開玩笑的」，但原PO仍很緊張，「感覺姊姊已經有憂鬱症傾向」，因此她向網友求助，是否該衝到姊姊家找對方父母理論？

貼文曝光後，引發網友熱議。有人感嘆「會有這種養兒防老的觀念，我覺得好可怕，生兒育女是責任也是應盡的義務，若孩子未來願意主動孝盡自己，是孩子的一片心意，但是不應該是強求他們，更不是給他們壓力」、「曾經我也經歷過，還好我走出來了」，也有人認為姊姊應該獨立「看她想不想改變，若有工作，有薪水，就直接搬出來就好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】