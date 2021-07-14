兒子打算婚後兩口子與父母同住　非出於孝順而是另有圖謀被轟自私

結婚買房是許多人的人生目標，但就有一名網友代朋友發文表示因為負擔不起台北房價，便打算和女友婚後一起同住在爸媽的30年老宅，「不如不買房，住家裏以後等繼承」，但他也擔心房屋老舊，恐怕沒辦法讓他住一輩子。沒想到，文章一出立刻引起網友撻伐，不少人留言砲轟「超級自私！」



夫婦不買樓因在等繼承爸媽遺產？（點擊下圖看清！）

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這名網友在PTT發文，表示朋友家住台北30年舊大樓，距離工作地點通勤只需15分鐘，以他年薪台幣100萬的條件，大概買不起2000萬元台幣起跳的房子，若選買得起房的地段，卻又通勤費時，因此便決定「不如不要買房，住家裏以後等繼承」。

朋友也與論及婚嫁的女友達成共識，兩人婚後不打算生小孩，雖然女友想買新房、享受二人世界，但他的父母好相處，所以婚後4人一起住在30坪空間也還算夠。此外，朋友更是擔心「家裏30年舊樓房不知還能住多久？現在30歲，至少還要住個4、50年，6、70年的房子不知道還能不能住人？」文章一出立刻引起網友熱議。

許多網友聽完原PO友人的煩惱，忍不住說，「這朋友想法超級自私」、「可以啊，把錢留下來到處玩到處享受」、「暫時沒能力買房可以，但要有規劃幾年後買房的計畫啊，結果居然想着就住下去4、50年...天啊！」、「沒有買是現在沒關係，不代表之後沒關係」、「還要想爸媽養老是不是就靠這間房」。

也有人替他的女友發聲，表示「真的打算同住就不會提買房了」、「不買房就不能租房嗎？有點距離多點美感，也少點摩擦」，也有人強烈建議一定要出去住，「否則以後會被夾成『三明治』」。

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