儲蓄保險｜回報有保證好過放銀行？7大產品特性理財新手買前要知

儲蓄保險不時被網民形容為「搵笨」、「呃人」、「冇用」，很大程度上是保險經紀或代理過份展示產品美好一面，而未有清楚解釋產品風險，例如產品需要長時間供款、「預期回報」並不等於「保證回報」等，令到投保人出現嚴重的期望落差，甚至提早斷供而出現虧損。



事實上，儲蓄保險算是低風險的理財產品，但在保險中介人未有恰當提示風險下，實際上仍是伏位處處。為了讓市民在投保前提升對保險產品認知，做個精明消費者，10Life今天總括儲蓄產品最常見的3大陷阱：

購買儲蓄保險產品前應了解它的特性：（按圖了解）

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流動性較低：若投保人因突發事情而需提早退保套現，所取回的現金價值可能低於所繳付的保費。故此，保單持有人宜準備應急錢旁身，不應將所有存款押注於保險產品。

紅利實現率問題：儲蓄保險的非保證成份，受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等因素影響，最終實際金額未必能夠完全兌現。雖然根據保監局指引16，由2017年起，保險公司需公布分紅儲蓄保險過去至少5年的非保證紅利實現率（如有）。不過，指引實施至今，市場上不少產品所累積披露的紅利實現率年期依然很短，未必能反映長期的分紅表現。

部分產品需要長期供款：部分終身儲蓄保險的供款期，可能橫跨數年甚至二十年或以上，所以投保人需要有持續供款能力。如投保人不幸失業或患病，而需於供款期內停交保費，一般只能選擇啟動保單貸款、保費假期或紅利繳付保費等方案。

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儲蓄保險瑕不掩瑜 既儲錢又提供保證回報

縱然儲蓄保險有上述注意事項，但對於想追求穩定回報，又不懂投資，甚至沒有儲蓄習慣的消費者來說，儲蓄保險無疑能夠滿足其理財需要：

提供保證回報：與大眾經常接觸的金融產品（如投票或基金）不同，儲蓄保險提供保證回報，部份儲蓄保險保證內部回報率（IRR，可理解為年度化回報）更逾2-3厘，遠勝銀行定期。除此以外，產品更有非保證回報，提高潛在報酬。某些長年期的產品，其預期回報更達6%或以上。

產品定位多元 ：儲蓄保險主要因應保單年期分為短期及終身兩種。短期儲蓄保險著重保證回報，而終身儲蓄保險則提供則保證和預期回報。由於保單年期可長至終身，不少人將終身儲蓄人壽保險用於長線儲蓄，為將來退休或子女讀書作好準備。

養成儲蓄習慣：數年前就有調查指，每4個90後便有1個月光族。部分儲蓄保險需定時供款，投保人可藉此努力實踐理財規劃，減少過度消費，培養良好財政紀律。

專業團隊管理：投資股票、債券，已至管理投資組合，均需要專門知識，並非人人擅長。投保儲蓄保險，您的儲蓄交由專業投資團隊管理，讓您輕鬆賺取回報，無需理會每日市況。

坊間銷售人員有時太着重產品回報，令消費者未能徹底了解產品的限制，因而使投保人批評保險產品。事實上，個人需要及財務規劃因人而異，儲蓄保險未必能滿足所有投資目標，因此投保前宜先了解產品特性和風險，方可選擇適合自己的保險產品。

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