11歲女童加拿大回流返港 走入劏房邀請小朋友齊出書分享夢想

11歲的Alia兩年前跟隨父母由加拿大回港生活，早前她召集了62位小朋友共同創作科幻小說，收益作慈善用途。今次她再出擊，邀請住在劏房的小朋友一同創作以正能量為主題的小說，她說:「我相信劏房小朋友也有好多故事想同世界分享，寫作也是其中一個方法。」

攝影:鄭子峰



就讀5年級的龔芷澄(Alia)，創立「星星超人會」，以「小朋友做主導，用行動實踐。」為宗旨。這天，她與一班星星超人Bryan及Joseph，在苗圃行動安排探訪深水埗區劏房基層家庭及小朋友們，並送上過去出版的科幻故事書及創作心得，希望可以邀請劏房小朋友一齊出書，將夢想及想法說出來。

人人也有夢想



Alia表示過往並不知道香港是有劏房的，「我剛回來香港的時候，也不知道原來有劏房，直至遇到苗圃我才知道有這件事，我想讓世界知道，就算香港有小朋友有這種情況，但他們依然有夢想，我相信劏房小朋友也有好多故事想同世界分享，寫作也是其中一個方法。」

Alia自言自己的夢想是做超人，所以書中會寫以超人為主題的故事，今次去探訪劏房小朋友，Alia希望可以更了解她們，「我想同她們做朋友，邀請她們一起寫書，創作時再會更順利。」

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沒有父母，什麼也不是

對於第一次去劏房，Alia的感受是:「劏房與我屋企比較，我覺得自己好幸福，但我也找到大家相似的地方；我們也是小朋友，也是無錢，因為錢是媽媽爸爸的，如果無咗媽媽爸爸，我就要瞓街，所以我們是沒有分別。」

另一位「星星超人」Bryan，是第二次到劏房探小朋友，他說:「今次房間的面積好細，感覺放一個箱就連企的位置都沒有了，我跟小慧傾偈後發現，就算她與家人住狹小的家，但她也很開心，不會自卑，同我一樣開心，而我開心的來源是與朋友玩，我希望創作一個穿越古代科學家的故事。」

小慧與妹妹、媽媽同住在200多呎的劏房，對於Aila來探望及邀請她參與寫書，感到難忘與開心，希望可以透過星星超人會認識來自不同學校的小朋友。由於小慧平時也喜愛畫畫，對於今次被邀請參與寫作也感到很有興趣，當聽到Aila分享過往的寫作經驗後，也開始有初步構思，希望藉故事分喜歡笑的正面力量給大家。

因應第五波疫情，苗圃行動在過去數月推出了一個為多區逾千個劏房戶提供緊急食物和抗疫物資的援助計劃，以解決他們的燃眉之急。每次家訪劏房戶家庭時，都會看到一些兒童的苦況 。在僅有的兩三尺床位上，除了堆滿書本、衣服鞋襪、被鋪外，他們還需在上面做功課。在如此困難的生活環境下，劏房戶兒童的學習條件比較艱苦，難以追逐夢想。

苗圃行動希望舉辦義賣活動，義賣於去年由純陽小學 25 位學生參與寫作的兩本科幻小說，來籌款幫助劏房戶兒童改善生活，並且贈送乙本書籍給劏房戶兒童，鼓勵他們追尋夢想，發揮無限潛能，發光發亮。這兩本科幻小說是通過「星星超人會」去年主辦的一個創作寫作項目，由 62 位來自中港加三地的小朋友集體創作，記錄了他們對生活的興趣和創意。