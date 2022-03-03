單親媽媽與ADHD兒子窩居百呎劏房　疫情下訓練暫停留家網課困獸鬥

「專注力失調及過度活躍症」（ADHD）患者容易因活力充沛，以及難以對不感興趣的領域集中注意力，而被誤解為「教極唔聽」、「坐唔定」，令家長大感煩惱。即將11歲的俊傑亦然，去公園玩時如「甩繩馬騮」般跑不停，吃飯時即使無人騷擾，也會分心把玩碗筷而吃足4小時。

攝影：歐嘉樂

攝錄、剪接：麥超億



「其他人早已吃飽，餸菜都放在他面前，我們沒有開電視也默不作聲，他竟可以獨個兒玩筷子玩匙羹，或者跑去玩玩具、看漫畫，由6點吃到10點多才吃完一頓飯。親戚第一反應覺得他只是『打得少』，叫我好好管教就可以調較過來，但我個人覺得這情況很有問題。」媽媽黃女士說。

黃女士來自廣東汕尾海豐，2010年來港與丈夫結婚，翌年誕下兒子俊傑，惜因兩地手續及程序問題，一直未獲發單程證，丈夫及後更一走了之，由她一人獨力照顧兒子。她來港後與兒子暫住在親戚家中，碰巧該屋邨於2015年驗出食水中鉛含量超標問題，她便在區議員的安排下，帶兒子接受抽血檢查，除發現俊傑的血液鉛含量超標，還發現他有發展遲緩的問題。經轉介下到評估中心接受進一步評估，終證實他患有輕微讀寫障礙及ADHD，「起初當然是接受不了，但慢慢都要接受，努力跟他相處」。

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持雙程證無法在港工作

確診後，俊傑獲精神科醫生處方藥物，以提升專注力，不過長期的藥物治療卻無形中為這個單親家庭帶來龐大的經濟壓力。持雙程證的黃女士無法在港工作，本來能以跨境走水貨來賺取生活費，但疫情後無法再暢通地往來中港兩地，別無他法下，只能以兒子的港人身份申領綜援。

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綜援金每月約5,700元，扣除二人目前租住的劏房租金後已所剩無幾，黃女士坦言，幸得到區內社福機構的協助，母子才得以解決生活所需：「食物方面只能向他人求助，有時社區組織協會的職員會送贈糧食及超級市場現金劵，我們有時也會到教會團體領取白米、食油、公仔麵、罐頭，解決一日三餐。其實我們也不能選擇太多，就算不喜歡吃也要吃。」

劏房中「困獸鬥」難專注

劏房面積只有約100呎，盡頭是一張鐵製碌架床，俊傑瞓上格、黃女士瞓下格，旁邊的書架上放著多本中英文字典和補充練習，還有數個卡通小積木。黃女士笑言，俊傑參加學校的職業治療訓練課程時，不時以砌積木來訓練小肌肉協調以及專注力，惜這些訓練課程因停課及限聚令而暫停，她於是購入數個小積木，讓他在家中自行練習。

疫情持續兩年多以來，本港小學曾停課多時，俊傑的書桌上雖放著一部由義工私下送贈的座枱電腦，但屏幕早已損壞，要上網課的話，他只能利用由關愛基金資助購買的iPad。不過iPad屏幕細小，加上家中空間有限，俊傑難以專心上課，更因缺乏外出做運動「放電」的機會，令情緒飽受影響，與媽媽的爭執漸增。

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「他常投訴困在家中很悶，開始不停嘈，又要看電視又要打機，晚上都不願睡覺，上網課也不如以前般專注，只要我稍有郁動，他就會看著我，所以我向校方申請，要他回學校上網課。」黃女士直言，兒子非常反對此決定，母子更曾因此事多次吵架，不過為了他的學業著想，也只得狠下心腸。

不望兒子有成就 只盼他有能力照顧自己

一個人母兼父職，黃女士自言在管教上難免較為嚴厲，也自責因為單親緣故，家中缺乏協調者角色，母子間即使有拗撬也只能在狹窄細小的家中解決，「囝囝愈來愈大，又快將步入青春期，他各方面的需求比以前多，當滿足不到他時，我會覺得自己很沒用 ，又沒法作出改變，有時也很氣餒。例如他想參加社區中心的活動，但有些活動名額有限，需要抽籤，當抽不中時他會很失落，我會嘗試跟他解釋，始終家中經濟未能負擔，他聽多了也理解。」

俊傑將於下年9月升讀中學，黃女士明言，只希望他能認真讀書，學懂獨立，照顧自己，「我不需要他成為一個很有成就的人，只想他日後可以養活自己，不成為社會負擔。同時在有能力的情況下，多幫助其他人，因為自我2015年來港後，真的得到很多人的幫助，例如教會、社區中心姑娘等，所以想感恩大家對我們的幫助。」

黃女士至今未取得單程證，無法在港工作。（歐嘉樂攝）

本港第五波疫情嚴峻，單日確診數字屢創新高，俊傑早前也不幸染疫，出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，身為緊密接觸者的黃女士亦獲發「居安抗疫」的電子手環，母子須一同留家檢疫。隔離期間無法外出添購食物或生活用品，黃女士直言，教會團體的義工曾不止一次在WhatsApp群組中關心她們情況，又上門送上飯餸，以及快速抗原檢測套裝、藥物、漂白水及口罩等防疫物資，助她們解決燃眉之急。

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「其實心態也很無奈，只可以等（政府安排），幸好兒子症狀算輕微，只是不知他何時才康復。」黃女士又指，俊傑留在家中更加調皮，不時開玩笑要「傳染給媽媽」，但出現不適時又會撒嬌，「黏著我，連下床也會扭抱」。