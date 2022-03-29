住劏房疫情下四歲SEN女兒每日只對屏幕　單親媽媽感無奈情緒變差

在疫情持續的情況下，停課長時間留家，對小朋友成長帶來身心影響，不少家庭也奉行少外出，盡量在家抗疫的做法，不過對於居住環境狹窄的劏房家庭來說，在家抗疫無疑是難上加難。今年四歲半的樂兒與媽媽住在劏房，自農曆新年以來，上學和外出的次數也寥寥可數，每天樂兒大部分時間也對着平板電腦，螢幕時間接近五至六小時，也讓媽媽感到無力。



新年後幾乎沒外出 自己與女兒情緒變差

樂兒媽媽目前自己獨力照顧女兒，對上一次和女兒一起外出的時間，已經要追溯到農曆新年時到天水圍拜訪友人。自此女兒便一直沒有怎樣外出，而自己則有偶爾去超市，每次購買的肉類都是以「一星期」為計算。由於母女兩人居住於劏房，媽媽為免樓下地舖餐廳食肆的油煙吹入屋，她們即使在家也甚少打開窗戶，更留意到女兒經常在床上活動，坐姿開始出現問題，參考物理治療師的建議，也騰出一個有限的小角落，打造了一個女兒的專屬小天地。

母女朝夕相對，彼此也多了「看不順眼」的地方出現磨擦，女兒有時會抱怨很無聊想外出，媽媽亦有時不滿女兒不聽話，但作為媽媽只可以冷靜，先處理自己情緒，而樂兒媽媽會找朋友、社工訴苦，是疫情下不能見面的惟一方法。

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網上訓練有落差 難與女兒硬碰硬

樂兒有言語障礙，小手肌發展遲緩的問題，疫情前一直有治療師跟進訓練，無奈疫情下只能轉為網上形式。樂兒媽媽直言，轉為網上訓練後，小朋友較難集中，成效和實體訓練相比難免有出入。不過，這都是能理解的事，最令樂兒媽媽頭痛的是，女兒性格較固執，以食飯為例，她指：「佢（女兒）冇iPad真係會唔食飯，姑娘（社工）其實都有畀意見我，叫我強硬啲，唔食就自己接受後果捱肚餓，但佢（女兒）真係可以硬頸到到夜晚都唔食，最終都係妥協，慢慢諗方法改善。」

當然，食飯看iPad這個習慣非疫情所致，只是疫情下女兒過多的螢幕時間，導致媽媽開始正視這個問題，亦發現建立壞習慣很容易，要改變卻要花上數十倍甚至百倍的時間和心力。

最苦惱是尋找新鮮感

疫情下，女兒最常上網看一些卡通、兒歌等短片，內容上雖沒有大問題，但始終時數過多令媽媽感到憂慮。為了令女兒脫離「電子奶咀」，媽媽可謂出盡辦法，熱愛「煲劇」的她，自知在劏房環境下，自己的一舉一動都會被女兒看在眼內，因此都會限制自己使用電子產品的時間，務求做好身教，但卻迎來另一個難題，便是如何持續地提供新鮮感。她補充：「大人又好小朋友又好，疫情下係屋企難免會更依賴電子產品作娛樂，因為真係冇乜嘢可以做，地方又細。所以都係主要諗點減少使用呢一方面著手。」

樂兒媽媽試過買不同繪本、玩具，也試過鼓勵女兒執筆、畫畫等，但每樣活動都難以引起女兒興趣，都是「玩兩下就返去玩iPad」，設計好的時間表，也不是每天都能做到，慶幸的是，女兒每天也會有約30分鐘的運動家居運動時間，並且不抗拒運動，雖然也是透過跟隨網上跳唱影片進行，但也是一件正面的事。

疫情下SEN同學只能作有限訓練 居家抗疫要發揮創意

香港小童群益會陽光校園幼稚園駐校社工服務總監謝杰雄先生表示，疫情前不少SEN同學也有治療師跟進作相關的實體訓練，治療師可根據小朋友臨場反應、情緒即時作出反饋令訓練更有成效。疫情下，無奈只能作網上訓練，更難令小朋友集中，成效的確有下滑，其中一個原因是訓練不夠全面，以大肌肉為例，疫情下這類訓練便會受限於家居條件。

香港小童群益會陽光校園幼稚園駐校社工服務隊長賴雪瑩姑娘在疫情期間接觸了不少個案，其實不論家中小朋友是否有特殊教育需要，都面對著和樂兒媽媽相同的困境。這段時期，更考驗家長的耐心與行動力。

她表示：「要為小朋友係疫情呢段長時間內，一直諗活動畀小朋友的確唔容易。家長可善用網上資源，其實可輕易搵到唔少『家居玩意』參考。簡單舉個例，用紙皮箱就可以玩到拋波入箱嘅遊戲，喺紙皮箱上面貼上英文字母，更可以訓練聽指令及加入少許知識元素。而小朋友個個都會有創意，有時唔需要咩玩具，比啲材料佢地加個主題，例如交通，佢地就可以用紙皮整架車出嚟，實際可能係自己用腳移動，但都可以玩得好開心！」

而在家抗疫，為小朋友設時間表是強烈建議的事，但相信不少家長都會面對小朋友視時間表如無物的情形。賴雪瑩姑娘建議，家長可在復課前調整好時間表上的作息時間，配合上課實際情況，也要有明確的獎罰機制，不一定是物質上，做得好可能一個擁抱或讚賞；不好的時候，可能扣除她喜歡活動的時數，例如每天有20分鐘看YouTube的便減少至10分鐘。

兩大網上資源供家長使用 設一對一社工對話服務

香港小童群益會因應第五波疫情，迅速地推出多個全新服務以配合服務對象的需要，又靈活地將服務轉至線上平台，謝杰雄先生指：「BG5網上共學平台於三至四月期間提供近1,000個網上活動，例如運動、美藝、音樂等。」家可挑選適合的與子女參與。

同時為照顧兒童及青少年的情緒困擾問題，香港小童群益會由即日起至4月14日逢星期一至五下午二時至五時，開展「童心Zoom」兒童線上情緒支援服務，讓6至14歲的兒童及青少年能夠以一對一的方式，於線上與當值社工傾談，抒發內心的感受與情緒，若服務對象在言談間提及情緒支援以外的需要，社工會再作跟進。

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