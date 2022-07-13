啟思小學附屬幼稚園校長分享一招讓小朋友輕鬆學字 提高思考力

相信不少家長也希望小朋友可以在愉快的學習環境中成長，但當選校時，又怕「Happy School」影響學術成績，銜接不到小學課程。九龍塘著名一條龍幼稚園-啟思小學附屬幼稚園吳慶蓮校長分享一個方法，讓快樂與學習相得益彰。

攝影：歐嘉樂、部份照片由受訪者提供



吳校長坦言發現部分正在選校的家長總有一個疑慮，擔心快樂學校，在學術上是否能足夠應付升小，但若然幼稚園能選用合適的教學法，不但可以培養學生學習興趣，也可令學生有信心將學到的知識運用出來，養成持續學習的動力，「 Mind – mapping 」學習法便是最佳例子。

吳校長說：「我們自2006年開始推動聚焦主題的學習法，初始時並非現時大家所說的(Mind-map)腦圖或概念圖(Concept Map) 而是由九宮格圖的概念，將主題圖像置中，協助K3的學生學習聚焦主題，而找出相關連的圖片貼上，可以說是一張主題概念圖，而我們發現使用這方法，K3的孩子竟然很快便可分類、處理到主題相關的圖文資料，並能聚焦到主題點，這令人鼓舞的效果，便促使我們開始推動及不斷完善這方法，作為學生學習的方法之一。」

讓小朋友自主決定記錄方式

要將這方法應用於幼稚園階段，學校將之看成是腦圖使用法的初階段，也是協助學生將相屬主題的資訊分類及記錄的概念圖。「所以我們並不要求一定要以顏色分類或硬性規定圖像記錄或文字記錄，而是全由學生自主決定他自己感到自如的方式，包括畫圖或文字記錄。」

輕鬆氣氛下進行



「而閱讀及搜集主題資料是基本的程序，到筆錄時學生可自由選取不同色筆、繪畫圖像，記下關鍵字詞，這個過程是在自主、自選，而又輕鬆的氛圍下完成，甚至有時老師會播放音樂，讓孩子在更輕鬆的狀態下進行。而完成後，我們亦會邀請學生『Show & Tell』介紹自己腦圖的內容。」

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全圖式記憶更深入

吳校長直言這學習方法能培養獨立，主動的學習者，透過應用這學習方式，學生須自行對主題進行認識，閱讀相關圖文，培養了他們在學習上的主動性。而這方法亦有全圖式記憶的效果，而非片段或句式的文字記憶，能令學生能對主題有更深入，聚焦的了解及印象。

提升探索知識動力

「學生能輕鬆地運用文字/圖文表達他所認知到資訊和知識，並養成有條理地分層表達豐富的資訊，形成能獨立學習的能力和習慣，這些學習的習慣與能力，除了能令學生對學習更有信心外，更會對學習產生能力感，更有動力去探索更多新主題的知識。對學生長遠的學習是有非常大的效益，亦是家長極之欣賞的教學方法之一。」

啟思小學附屬幼稚園吳慶蓮校長(攝影:歐嘉樂)

啟思小學附屬幼稚園

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