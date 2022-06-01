學校巡禮｜年輕校長打造平民版國際幼稚園　英語互動讓幼兒易掌握

漢師幼稚園（龍總）以「非牟利國際幼稚園」為目標，除了聘請英國駐校外籍英語教師，在英文課堂引入Trinity GESE 聖三一英語口試、圖像英語拼音課程、並安排學生參與英語表演、每星期英文Game Day等一系列活動，從而提升學習興趣。校長楊洋是科學系出身，她特別學以致用，在課程中加入原創的STEAM Education，讓幼兒參與生動有趣的科學實驗，跨國界學習知識，排除困難去找答案，由學習到深化再實踐，全面地建立廣角視野。

攝影：蘇煒然



漢師幼稚園(龍總)作為非牟利幼稚園，希望以國際學校為目標，建立優質的英語語境學習環境，楊洋校長說：「學校聘請了來自英國的駐校外籍英語教師，他憑以純正的英式英語及透過豐富的英語環境，為學生從小營造說英語的語言機會。課程上，我們沿用英國著名的圖像英語『Letterland Phonics Book』，讓幼兒較易掌握拼音的概念。同時我們選取來自世界各地的著名英文繪本融入英文課堂，吸引幼兒學習興趣。」

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優質英語學習環境

學校加入劍橋英文為藍本的元素在課堂當中，鞏固幼兒的聽講讀寫，楊校長說：「透過口語的表達建立幼兒自信心，利用『Reading Scheme』，分程度和年級重點閱讀英文故事及進行故事表演；每星期舉行特定的英文『Game Day、Colourful Day、Music Appreciation Day、Drama』等，也會在課堂中融入Trinity GESE 聖三一英語口試，當中包括：日常生活課題，以英語互動提升幼兒主動用英語去表達自己及參與其中。」

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學校的英籍老師擁有運動教練及發展的學歷背景，學校特別安排一日為作「Physical Playing Day」，讓幼兒用英文去進行體能遊戲，楊校長說：「我們不是期望他們能學懂多少英語，而是能透過不同的場景及機會去接觸英文。希望藉著多元化的英文活動，去營造說英語的場景，透過多聽多說多看建立學英語的根基及學習興趣。」

STEAM Education建立廣角視野

由於楊洋校長是主修科學，她特別運用科學知識，配合多年的教學經驗，原創出有趣的「STEAM Education」，令學生更投入課堂學習。採訪當日，K2學生的學習主題為「交通工具」，楊校長於是在貼切合主創作出「斜板實驗」，利用不同物料的表面、不一的高度，讓學生從中掌握語言、數學、推理、邏輯、表達等多個範疇，課程由概念、構思、物料應用及運作都由楊校長一手包辦。「透過實驗的過程找出答案，幼兒是主動學習者，老師是知識引導者，活動一般透過觀察、假設、預測、實驗、分析及結果來讓幼兒找出想要的答案。他們在科學的課堂中會先透過觸摸、觀察、試驗去作預測，再透過實驗來得出答案，再透過討論、思考及分析來歸納結果。」

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楊洋校長過往曾在國際及本地幼稚園任教，兩者給她的啟發甚多，「在國際學校時，遇上日藉老師會自製很多教具，令小朋友更投入參與，我一直想讓小朋友在玩耍中學習學，於是想到了用STEAM Education。」

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她直言大自然與科學是一個發掘幼兒潛能的重要元素，「如一個普通的浮沉實驗為何清潔海綿是輕的但放入水中一段時間會由浮變沉，小朋友慢慢地伸手入水中拿起清潔海綿，發現很重，但他用手能擠出水，他們便說這塊綿能喝水，老師再引導不是喝水，是吸水。因這是與幼兒生活息息相關的生活經驗，知識更是跨國界，他們需透過批判建構知識、排除困難去找答案，課堂內容迎合現有的創新理念，為幼兒建構一個場景多元，綜合學科的教學模式，讓他們從學習到深化再實踐，迴歸生活、社會及自然本質的訴求，全面地建立廣角視野。」

學校將每個星期五定為「Steam Day」，而每個月的最後一週定為「Steam Week」；並為學生提供2個學學習包，讓幼兒透過動手做去探索，好像有力學的「為甚麼千秋擺動有快有慢？」讓學生會用粗幼飲管、硬的紙飲管、毛絨條等物料製作千秋，再試驗擺動速度與物料的關係。「為甚麼貓咪走路時沒有聲音」探索摩擦力及認識動物的肉墊及其功用。甚至COOKING 都可以成為STEAM 活動之一。

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學校的課室以不同的國家做主題，並用科技與科學貫穿學習目標，如中國主題的課室內，是以航天科技來作主題學習，與小朋友製作及設計火箭，共同研究航天技術。楊校長說:「每年的學習重點會以當年國家的科技發展作主題，啟發學生國際視野的例子。」

玩具圖書館

由於玩具是幼兒玩樂和學習的媒介，學校特別設有「玩具圖書館」，楊校長說:「透過『親子玩具館』計劃，鼓勵家長與幼兒進行遊戲，一同渡過輕鬆快樂親子時光，同時亦能在玩樂過程中促進幼兒在語言、社交、情緒及學習方面的發展。老師會按幼兒的能力或幼兒的喜好揀選一份合適的玩具，完成簡單的借用手續，便可將玩具帶回家中。」

漢師幼稚園(龍總)背景為漢師德萃學校前幼稚園部，同機構有國民學校漢師中英文幼稚園幼兒園，2022-23年度全校學生172人，設K1-K3上午及全日班。現正招收各級插班生，家長可致電學校預約參觀校舍及報名。

漢師幼稚園（龍總）HKVNS Alumni Association Kindergarten(KCC)

地址: 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下（部份）及一樓

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