救恩幼稚園｜用集體遊戲了解學生氣質　校長：面試以見家長為主

救恩學校（幼稚園部）在上周六（4日）舉行了2場入學簡介會，向家長介紹學校的教育理念和面試形式，2場簡介會均全部爆滿。校長關珊指，學校會向有意讓子女入讀的家長派發2份問卷，以了解家長對小朋友的教育理念，以及了解小朋友的程度。她坦言，學校雖然想盡量面見全部申請學生和家長，惟萬一申請人數多，便用以問卷的答案來挑選面試的學生和家長。

（相片由學校提供）



救恩學校（幼稚園部）是家長心中的熱門學校，雖然不能「一條龍」直升小學部，只有加分，惟幼稚園部有參與「免費優質幼稚園計劃」，家長可以相宜的學費入讀。學校設上、下午各3班，提供約130個學額，去年收到約1,000份入學申請，逾7人爭一個學額。

學校早前舉行了2場實體的入學簡介會，向家長介紹學校的理念和入學申請需知，錄影影片亦已在校網上載，給予未能出席的有興趣家長觀看。關珊校長表示，學校將向家長派發2份問卷，希望從家長的答案了解家庭的教育理念和小朋友的特質，「如果太多學生申請，我哋都會從問卷答案中挑選相同理念嘅家長面見。不過，我哋都會盡量見晒所有申請學生同家長」。

面試設兩個部分 建議父母一同出席

關校長透露，入學面試分為2個部分，首先是集體活動和自選活動，家長和學生一起投入活動之中，老師會從中觀察學生的表現；之後，校長和老師會見家長，由老師照顧學生，家長可以放心傾談。關校長強調，教育小朋友乃需要家校合作，故希望找到認同學校理念的家長，共同教育學生。

因此，關校長認為學生不用為面試而額外準備，面試過程也沒有學術知識問題的部分，反而她期望家長在面試或填寫問卷前，父母能仔細傾談對子女的教育方向。「有啲家長之後同我講，因為要報名填問卷，令佢哋有機會好好傾傾教育嘅諗法。無論之後佢哋決定報唔報名都好，有共識都重要。」她亦十分建議，父母二人一同出席面試。

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接納學生有不同氣質 珍視學生portfolio

關校長透露，面試時間約90分鐘，其中有家長和學生的集體遊戲時間，相信能給予足夠時間讓學生熱身，投入在活動之中。假如學生的性格較為內向、寡言，學校亦接納學生擁有不同的氣質，在面試過程之中，還會觀察家庭的教育、親子間的互動等。而在疫情期間，學校會按情況安排每場面試的人數和空間，盡可能的情況下維持面見的面試模式。

學校並不要求家長為學生製作portfolio，但如果家長有為小朋友製作，也能在報名時提交，學校會用作了解學生性格的用途，珍惜家長和學生的心機。

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2022/23幼兒班報名詳情：

報名日期：9月1日上午10時至9月15日下午5時

報名方法：網上報名

面試日期：11月

公布面試結果：12月15日

註冊日期：2022年1月6日至8日

