蜘蛛女從高峰退役 鄭麗莎望家庭事業並行：湊小孩是沒終點旅程

人稱「蜘蛛女」的鄭麗莎（Lisa）是兩屆包山后，也曾於運動攀登世界盃速度賽及世界健體小姐中奪冠而回。在運動場上所向披靡，自言「要拎嘅獎都攞咗」，她毅然急流勇退，2013年與拍拖2年的男友成婚，並在3年間誕下長子及三胞胎，搖身一變成為全職媽媽。照顧一頭家不容易，尤其4名子女年齡相近，付出的時間及精力也得「四倍上」，但Lisa仍樂此不疲，還身兼多職，以教練身份陪伴子女練習跆拳道，更與拍檔合資辦室內攀石場，培訓下一代「蜘蛛女」。



攝影：陳葦慈



Lisa自12歲開始攀石，入選香港攀石代表隊後幾乎「逢賽必勝」，贏得多項香港速度攀登冠軍，出征運動攀登世界盃速度賽亦奪冠而回，即使及後在學校教師的引薦下轉項參加健美運動，也曾贏過多屆香港健體小姐冠軍及世界健體小姐冠軍。參加每一項運動都「搏到盡」，直至在健身室中認識現時的丈夫，Lisa開始放慢腳步，憧憬結婚生子、組織家庭，還萌生起退役的念頭，「做運動員始終有終點，既然要拎嘅獎都攞咗，我覺得自己也算去到高峰，是時候考慮退下來」。

攀石高峰退役 婚後誕4孩成全職媽媽

她2013年與從事金融業的汪君傑（Calvin）結婚，翌年誕下大仔汪晉頤（Tommy），再於2年後誕下三胞胎汪晉孝（Jeremy）、汪柔霏（Euphy）及汪尤嘉（Yuka），組成六口之家。小朋友大得快，很容易便錯過他們的成長片段，為了陪伴子女，Lisa甘願放棄健身室生意，全情投入當一名全職媽媽：「做攀石運動員時要不斷學習新知識，制訂訓練日程、租場借線等都要一腳踢，作為家庭主婦也是統籌工作為主，但性質完全不同，現時所有事都要顧及丈夫和孩子，是整個家庭的事。而且以往參加攀石比賽，每完成一個分站便可以檢討成績，但湊小朋友是一個沒有終點的旅程，要預先為孩子想好每一個階段的目標，然後跟他們一起完成，例如現時學跆拳道，我跟丈夫都會一起玩。」

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Lisa與丈夫本來已各自考獲跆拳道黑帶，在子女出生後，Lisa更重投跆拳道訓練，考取黑帶二段及教練資格，「想到日後有可能帶他們去比賽，自己可以幫忙協助訓練，所以去考教練牌，在他們接受正規訓練前，我也可以跟他們一起玩，有個目標一起努力。」

夥拍檔辦室內攀石場 鄭：不同人都有得著

除了陪伴子女一起成長，Lisa更希望當個家庭、事業、個人興趣三兼備的全能女性。她早前與拍檔合資開設室內攀石場，推廣攀石運動之外，也想透過攀石訓練小朋友的韌力與創意思維。她認為，攀石固然能鍛鍊手腳協調及肌肉力量，但過程中更講求的是創造力，運動員需要思考如何以最節省力氣和時間的方法登頂，也可以透過觀察和模仿去學習他人揀選線路的思考模式，直言任何年齡、需要的小朋友都可在攀石運動中有所得著。

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「以往我仍是攀石運動員時，曾到過本港一間復康院為智障小朋友擔任攀石導師，他們即使手腳協調較一般小朋友差，但每人都面露笑容，我們教練只是從旁指導兩句、陪伴及幫忙收繩，已可以幫助他們克服，明顯看到他們充滿自信，好像證明得到自己的能力。他們的目標未必是爬上攀石牆最頂點，但每人都可以按能力及程度訂立不同的目標，這項運動可以讓他們建立自信。」

Lisa更自言，當時自己年紀尚輕，看著這班特殊的小朋友重拾信心和歡樂，覺得很有感觸：「我小時候讀書成續不好，又沒有一技之長，12歲那年偶爾到了社區中心玩攀石，當我排到最高15米時，竟然全部人都為我鼓掌，我才發現『原來自己也做得到』！正是那一刻的成功感，才成就出之後的世界冠軍和『蜘蛛女』。」

Lisa坦言，攀石給予她成功感，也正是這份成功感令她成為了往後的「蜘蛛女」與世界冠軍。（陳葦慈攝）

子女想做運動員要先專注學業

曾為攀石冠軍，Lisa笑言目前未打算刻意栽培子女學攀石，只望他們興趣為主，首先克服怕高的弱點，又謂即使日後子女打算向運動員方向發展，也會全力支持，「如果他們想做運動員也可以呀，但會想他們同時兼顧學業，因為我以前就是全職運動員，長大後發現知識很重要，才不斷進修，所以希望他們先專注學業，再分配時間在運動上爭取成績。」Lisa與丈夫也為子女安排入讀國際學校，期望他們在學業壓力較輕的環境下成長，享受愉快童年。