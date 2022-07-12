小學考試周│數學老師分享小學溫習重點 得分貼士 注意呢個失分位

數學科是不少學生的弱點，加上由疫情改變上課模式，令升班追趕進度更添緊張，有多年補習經驗的陳豔雲老師，集合他們的學習進度，組合出不同的數學科失分位，讓家長與學生溫習時可重點留意。



陳豔雲老師坦言數學科考試，比其他科目困難，學生需集合推理、理解、解難和邏輯思維等，也是漸進式，因此打好數學基礎對學生是最重要，同時注意每年失分位最多的部分，就能輕鬆面對。

掌握應用題

陳老師發現普遍學生面對數學應用題時經常失分，原因是問非所答，學生可仔細閱讀題目，初小常遇到是「比多」和「比少」，例1：小明有10個蘋果，小明比小紅多2個，小紅有多少個蘋果？例2：小明有10個蘋果，小明比小紅少2個，小紅有多少個蘋果？(很多小朋友見到多就用加，見到少就用減，那麼例1就會變成10+2=12，例2就變成10-2=8，因此，小朋友並不了解究竟是誰多與誰少的數量關係。)

她認為家長可與他們討論和解釋相關的練習題，懂得分析題目比操練大量題目更有效。

各級重點溫習

陳老師集合多年補習經驗，分析小學數學科常見失分部分：

小一：應用題，學生經常混淆「比多」、「比少」

小二：直數表、時鐘、錢幣，例如$10有多少個$2。

小三：周界，列公式的步驟

小四：面積，分數

小五、小六：準備升中

毋須過分操練

數學科的答題技巧，講求專注力，細心閱讀，當完成練習題時，家長可多提點專注在題目，過分操練可能會令他們抗拒；家長也可從小培養，報讀有別學校的數學課程，例如珠心算和奧數等，可透過遊戲學習數學，提升興趣。如在家練習，陳老師建議小學生每星期都要做練習卷，大概1-2份就可以，因為做的量多不是解決問題的方法。家長也應多引導和與他們討論題目，答錯了，多思考原因，在職家長可請補習老師代勞，學會理解題目和找出答錯原因，比不停操練更有效。

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