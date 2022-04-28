日本文具商一圖教識家長按功能選購擦膠　有一款適合學生考試用

「工欲善其事，必先利其器。」要小朋友讀書讀得好，家長就要細心挑選子女上學用的文具，當中不可缺少的其中一樣就是擦膠。不過擦膠種類多，家長可以如何選擇？



日本蜻蜓牌日前在FB專頁分享照片，羅列旗下合共26款擦膠，簡單易明地歸納出每款擦膠的功用，讓家長可以輕鬆作出選擇。帖文指出，1969年出產、最經典的「MONO 」系列為標準系列，當中尺寸最小的擦膠為「適合考試用」。不過用開擦膠的小朋友也知道，擦膠只要一開封，就容易沾上污漬，軀幹就不再雪白，因此「MONO 」系列也有出產黑色版，令污漬不易察覺，帖文也笑指這是「不容易污糟的擦膠」。

及後才衍生出現的「MONO smart」款式，則因長方形、厚度僅得5.5毫米，適合使用於行距6毫米或7毫米的筆記簿，可以「清刷一行用」。「MONO tough」則以擦膠較硬身作為招徠，特設易於拆除的包裝紙，可防止折斷及擦爛紙張，方便一眾較粗心大意，又講求便捷的小朋友。而為免小朋友經常弄丟擦膠，蜻蜓牌亦特別推出「學習用擦膠」，包裝紙上留有位置供學生寫上名字，這款擦膠也適合擦走用2B、4B或6B等較深色及柔軟鉛筆所寫的字。

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小朋友若想快速擦走筆跡，則可選用帖文表明「輕輕力就擦乾淨」的「Mono LIGHT」及「AIR touch」系列，當中更有專門給學生於考試答題簿及筆記簿上使用、不易於擦皺或破壞紙張的擦膠。學生若只想擦走較細微的筆跡，亦可選用「擦一個字也可的短擦膠」，這款「MONO one」擦膠筆與「MONO smart」類似，其直徑只有約6.7毫米，可用於清刷一行筆記簿。至於「MONO stick」、「MONO KNOCK 3.8」、「MONO zero」等系列的擦膠筆，則屬於清除力高且擦頭尖細的擦膠。

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擦膠擦走鉛筆字同時，難免會擦出碎屑，家長可選用帖文表明「可收集擦膠碎」的「Dust Catch」及「NON DUST」系列。另外，蜻蜓牌亦有出產可擦走原子筆字的沙膠，及沙膠與擦膠雙用的擦膠，不過官網上就表明，這款擦膠不適合幼童使用，家長要小心留意。