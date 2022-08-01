東華三院王胡麗明幼稚園培育「3C好兒童」　發展正向價值觀

東華三院王胡麗明幼稚園致力推行「全人教育」，讓學生發揮個人潛能，日後成為具備知識技能、獨立思考能力、勇於承擔及關注社會事務的良好公民。為培養學生良好品德及正向價值觀，學校更訂立了「3C好兒童」教學目標，讓學生學習時能夠有信心（Confident）、開心（Cheerful），同時關愛他人（Caring）。



多元學習範疇 豐富學習經歷

學校以「兒童為本」及「建構學習」作為課程架構，課程內容以6大學習範疇為主，包括體能與健康、語文、幼兒數學、大自然與生活、個人與群體，以及藝術與創意，全面涵蓋學生的多元智能發展。透過這些範疇的學習經歷，例如繪本故事欣賞、科學小實驗、體能遊戲、藝術欣賞及表演、戶外參觀、節慶活動等，讓學生從多角度學習及思考，促進他們自小把各學習範疇的知識融會貫通，達致最有效的學習成果。

學校同時引入日本積木課程，訓練學生的邏輯思維、解難能力及創意思維等。為培養學生的多元潛能發展，學校亦設有不同興趣班，如芭蕾舞班、爵士舞班、音樂班、跆拳道班、夏威夷小結他班等，同時設有制服團隊，包括幼兒步操鼓樂團、樂旗隊及香港女童軍「快樂小蜜蜂」服務計劃，讓學生充分體驗群體活動。

家校緊密合作 促進學生成長

學校自創校以來已積極推行家校合作，透過成立家長義工隊，讓家長能參與學校一般事務。義工隊會以茶聚及會議等形式，加強溝通，彼此聯誼。此外，學校亦設有不同家校溝通平台，例如各級家長會、期終家長會、校訊、學校電子平台系統、校方窩心電話及家長意見箱等，與家長緊密聯繫。為了讓家長與學校攜手培育優秀下一代，學校也積極開辦家長學堂、家長興趣班及安排親子活動，以本學年為例，學校將會舉辦「親子創意藝術日」及「育兒家長講座」，讓家長亦能參與其中，與學校在培育學生的路途上獻一分力。

多元硬件配套 建立完善學習環境

學校以6大學習主題來佈置標準課室，另設有3個特別學習室，包括英文室、音樂室及探究室。探究室內設多元配置，包括沙池、水池、燈箱、水耕機、流動積木牆等，讓學生盡展潛能。此外，學校亦設有室內遊戲場地及知識閱覽角等，讓學生在輕鬆愉快的環境下學習。

幼稚園檔案

校長：林燕敏

校監：譚鎮國

學校地址：葵涌石籬(二)邨石富樓地下

班級編制：上午班、下午班、全日班

學費(全年) 半日班：全免 、全日班： $12,100 (10期)

兌現學劵資格 持有由教育局為有關學童發出的「幼稚園入學註冊證」或「幼稚園入學許可證」

師生比例：1 : 8

學校聯絡方法：電話3126 6606

入學資格

收生年齡：兩歲八個月至六歲

報名日期：由2022年8月開始

報名方法：家長可親臨幼稚園索取報名表格、在網上下載表格或使用網上入學申請系統報名

面試方式：傾談及遊戲方式