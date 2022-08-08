培養學生樂學自信　東華三院李東海小學建立學生多元成功經歷

東華三院李東海小學善用校舍空間，加入先進科創教育設備，配合最新教育發展趨勢，為學生提供優質的學習環境。學校秉承東華三院「全人教育」的辦學理念，透過正向教育及綠色教育，培養學生成為具備知識、技能、獨立思考能力及勇於承擔的良好公民。



全方位STEM教育 培養探究精神

學校積極推動STEM課程，透過跨學科協作，加強學生的綜合能力及應用知識。在硬件配套方面，學校建立常識室及 STEM 創作空間，內設多台「Makeblock可編程教育機械人」，學生能透過iPad及機械人研習編碼程式。此外，學校更備有「Micro:bit」電腦教育系統，當中附有智能澆水器及智能交通燈等程式，培養學生以科技解決生活難題。教師團隊同時發掘學生才能，透過參與「賽馬會運算思維教育」計劃，將運算思維教育納入課程，並成立「科探尖子」隊伍，讓學生參與校際活動，例如由香港教育城主辦的「常識百搭比賽」，盡展科技領域上的潛能，擴闊視野。

推動綠色教育 成為世界公民

學校鼓勵綠色生活，透過推行種植活動，讓學生體驗大自然，學習尊重生命，領悟珍惜、感恩及勤勞的精神。活動包括「西瓜有幾重」，讓學生在種植西瓜的過程中應用數學知識；而「認識李時珍」活動，除了讓學生認識中國歷史人物外，更讓他們種植中草藥，如南非葉、龍利葉及田七等，豐富學生的學習經歷。學校同時藉種植活動，培養學生服務社群的精神，讓他們把親自種植的白蘿蔔，送給區內護理中心的長者。透過實踐綠色生活，學生不但肩負起世界公民的責任，且能加強同輩之間的協作能力。

東華三院李東海小學

營造生活化英語語境 增加活用英語機會

學校致力推動多元化英語活動，以「從做中學」（Learning by Doing）為主要學習策略，為學生創造豐富及互動的英語語境。學校以英語話劇課程，提升學生學習英語的興趣，讓學生透過演繹角色，投入生活化的故事情景，大膽說英語。學校並透過萬聖節、感恩節及聖誕節等節日，在全校進行有趣的英語活動，讓學生寓學習於娛樂。

推動正向教育 建立正面價值觀

學校以「學習、活出、教導、融入」的課程規劃，讓學生接受正向教育課程。透過在學科課程、周會、班級活動及全校活動加入正向教育元素，例如讓學生認識及實踐個人「性格強項」，讓學生掌握正向思維，並在課堂加入「6項美德元素」 (perma+h)，以推動學生正面發展，積極面對生活挑戰，從而邁向圓滿的人生。

小學檔案

校長：盧震河先生

校監：韋浩文先生

學校地址：天水圍天壇街19號

學校聯絡方法：電話: 2446 1188／傳真: 2448 2332

電郵: lthps@tungwah.org.hk

網頁：www.twghlthlp.edu.hk

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