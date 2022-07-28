東華三院甲寅年總理中學傳承創新　閃耀同行

東華三院甲寅年總理中學創辦於1982年，為景仰東華三院甲寅年董事局暨各總理熱心教育事業而錫此嘉名。學校位處北區，居深港之樞紐；匯聚內地香港兩地文化、重視人文精神。四紀寒暑，數代耕耘，傳承了一所嘉禾如海、滿眼「寅才」、校風純樸的甲寅年總理中學。



傳承

甲寅的「名寅講堂」及「師友計劃」，每年邀請各行各業的畢業生返回母校，向學弟學妹傳授學習心得及甲寅人待人處事之道；亦會安排觀摩交流，讓學弟妹敞開視野，認識不同行業的實況及自己的志趣所在。耳提面命，是甲寅的傳承方式。

為使甲寅學生傳承良好英語能力，課堂內外互相配合。課堂內，日常課堂不僅為學生打好紮實的語文基礎，讓學生「喜愛英文」；課堂外，更會透過TED演講、英語周、辯論比賽等，讓學生學以致用，增強英語運用信心。外籍英語老師不時會帶領學生到太平山頂等，與外籍人士交流，活用活學，藉此加添學習興趣及效能。

推廣長跑運動，稱得上甲寅人的體育精神之傳承。同學環繞上水粉嶺上水跑，老師單車殿後支持鼓勵。歷屆學生就是經歷長跑訓練，不但鍛鍊出壯實體魄，更培養出堅持不懈的精神。動靜皆宜的甲寅人，謹記東華三院「全人教育」理念，溯本追源、師生互勉，是甲寅的傳承方向。

創新

甲寅年總理中學校長邱春燕女士相信，「教育既是灌輸，也是點燃火焰。」任何時候，教育都應與時俱進；追求創新固然無可厚非，然而是緩是急，則決定於辦學者對未來發展之洞見。就如學校「主動活學」、「正向價值」、「追求卓越」、「環球視野」的四大培育目標，就是要確保學生得到全面有效的發展。

學校預視未來趨勢，開展「全『寅』發展獎勵計劃」，學生從入學開始，便每年為自己制訂學習目標，定期作出反思和改進，發掘個人潛能，加深自我認識，定明發展方向。

學校建設了STEM Room及人工智能實驗室(AI Lab)，教授人工智能、編程、VR虛擬實境。學校亦參與多間大學的優質教育基金計劃及與大型機構合作，推動多元化的專題研習計劃，並循循滲入企業家精神及創業等元素，啟發學生的創新意念、善誘學生對科創的興趣。

閃耀

甲寅年總理中學除了學生學術成就優秀外，學校還會因材施教，為不同長處學生安排適切的學習經歷，參與不同類型之學術比賽和培訓計劃，讓學生在不同領域發亮發光。

同行

學校既重學術，亦重品德，提倡關愛同行。針對剛進甲寅的初中學生需要，學長學姊擔任朋輩輔導員，讓中一新生盡快適應中學生活。師長們亦會盡心盡力，助學生解惑成長。學校為了助學生建立良好品格，積極鼓勵學生參與社會公益活動，包括探訪清潔工、獨居長者、及為長者剪髮等活動，親身與弱勢社群同行，以謙卑的心來回報社會。

周雖舊邦，其命維新。甲寅年總理中學建校四十載，今後必將以傳承創新之願力，在晦明風雨中，與同道努力前程，帶領學生閃耀同行。

東華三院甲寅年總理中學

地址：新界上水彩園邨

校長：邱春燕女士

創校年份：1982年

學校類別：資助、男女

校訓：「勤 儉 忠 信」

電話：2672 7395

傳真：2679 0330

電郵：mail@twghkyds.edu.hk

網址：https://www.twghkyds.edu.hk/index/indexR01.aspx