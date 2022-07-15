不足24周早產BB患大腦麻痺致2歲才識企　10歲沛蘭夢想做科學家

史先生和太太在10年前，滿心歡喜準備和4歲女兒迎接妹妹沛蘭的出生，當時沛蘭在產檢時顯示一切正常。不料，未足24周的沛蘭卻急不及待要出來看看這個世界，當時嚴重早產的她留醫了5個月才能出院回家，並確診有大腦痲痺。她2歲才識站立、4歲才會走路，但沛蘭的智慧和堅毅突破了身體的阻礙，沉醉於科學知識之中，夢想未來做一個科學家。

攝影：鄭子峰



今年10歲的沛蘭聰穎活潑，對鏡頭毫不害羞，主動舉起V字手勢，十分可愛。原來沛蘭是一個早產BB，在不足24周下出生。爸爸史新宇憶述，沛蘭一出生只有600多克，十分細小。而當時他和太太也沒有預料沛蘭會突然出世，「因為姐姐係足月出世，我哋冇預計沛蘭會咁早出世」，更不幸地出生時腦部受損，造成大腦痲痺，而且心、肺各器官亦未發展成熟。

沛蘭在醫院深切治療部留醫了5個月才出院回家，史爸爸指小沛蘭相當有生命力，雖然初期未能自行食奶，不過很快便克服難關，一步一步成長。即使回家後，父母也要不時餵藥、為沛蘭做伸展活動，坦言照顧早產BB比正常BB辛苦很多。

而且，長時間使用呼吸機亦令沛蘭的眼睛出現問題，視網膜血管增生，需要接受激光手術，目前雙眼仍有500度左右遠視。而且大腦痲痺亦令她的身體發展較為遲緩，2歲才懂得站立、4歲才會走路，也要花很長時間才能上落樓梯。

選校不選名氣 而選最適合的學校

當沛蘭完成幼稚園之後，她在學術上已經追上同齡孩子，甚至某些方向有資優的表現。因此，父母可以為她選擇主流小學或是特殊學校。

史爸爸考慮女兒的身體情況，擔心在主流小學會令她在學業上有很大壓力，而且肢體發展上，沛蘭亦需要更多的支援，於是選舉了紅十字會甘迺迪中心。沛蘭現時就讀四年級，但讀書的情況並非一帆風順。

雖然沛蘭的腦筋很好，很快能吸收不同的知識，不過四肢的肌肉發展卻遠遠未能追上。史爸爸指，別人5分鐘可以寫完的字，女兒或者要花上50分鐘，甚至更多的時間，還會落下淚來。有次，學校的老師上門家訪時，發展沛蘭使用的桌椅並不適合她，因為沛蘭肌肉張力不協調，雙腳不固定的話，也會影響上半身寫字時的情況。於是，學校特意就沛蘭的情況向工廠訂造了附有魔術貼的可移動腳踏板，協助她調節和固定雙腳位置及正確坐姿。沛蘭寫字的情況立即有所改善，現時更可以連續用兩小時寫數個段落。

專門使用的腳踏。(機構提供圖片)

史爸爸又很欣賞學校按學生的能力分班，為每位小朋友度身訂造學習計劃。例如學術方面，即使是同班同學，老師也會因應同學各自的水平，分成許多小組，為每個小組制訂不同的功課及學習目標。每組小朋友又會獲安排的物理治療、語言治療及課堂遊戲所佔的比重也不一樣，可以配合同學各自的需要。

史爸爸說：「揀學校唔好睇名氣，要睇啱唔啱自己小朋友。」他看到沛蘭每天上學都很快樂，「冇一日話返學唔開心，冇一日話唔想返學」。

樂觀女孩 夢想成為科學家

史爸爸指，女兒從幼稚園開始對書本愛不釋手，尤其喜歡科普讀物，也喜歡把花草帶回家，再用顯微鏡細細觀看。沛蘭坦言對科學感到「有趣，好想買啲實驗返屋企試吓」，又表示將來想做科學家。

而史爸爸對女兒的期望則比較簡單：「開心，搵到鍾意做嘅事，未來照顧到自己。」他又認為，沛蘭的來到也教曉了父母很多東西：「期望要同小朋友嘅能力match，佢盡咗力做就可以，生命比其他嘢都重要 ！」

（機構提供圖片）

「在乎你我他」攝影展

展期：7 月 17 至 21 日（星期日至四）

時間：上午 10 時至晚上 8 時半

地點：中環街市1樓 Event Space

費用：費用全免，歡迎所有人士參與，無需登記