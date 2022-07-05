早產BB絡堯曾兩度爆肺將入讀K1　媽媽心願：最緊要健康

撰文：王淑君
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25周早產BB絡堯，剛出生的時候多個器官仍然發展不成熟，最嚴重的是曾兩度爆肺，現時絡堯的心口仍然凹陷。不過，堅強的絡堯亦快將返學了，今年9月即將上K1，媽媽指絡堯的身體已完全康復，平日更會作為大哥哥來照顧妹妹。媽媽希望絡堯不會因為讀書學習而感到太大壓力，將來做一個愛人愛己、孝順的人，「最緊要身體健康已足夠」。
（照片由受訪者提供）

絡堯媽媽曾歷2次流產，在懷上絡堯第24周發現胎水不足，令胎兒有機會在腹中窒息。不過她希望BB在肚內長大一點才出生，終於在25周出生。但因早產，絡堯的多個器官都尚未發展成熟，需留醫嬰兒深切治療部，更曾兩度爆肺致胸口凹陷。媽媽憶述在疫情期間照顧早產BB實在不容易，「疫情下最困難係用緊氧氣果陣要帶佢覆診，又要揹個氧氣瓶又要注意佢會唔會甩左條喉，又要帶奶粉、尿片、熱水、凍水、衫呀一大袋，而且果陣（絡堯)仲細，口罩又唔肯戴，帽又會扯甩，一個人真係好吃力，好彩既係當時有屋企人幫忙一齊照顧絡堯」。

而不知不覺間，絡堯已經成為哥哥，平日更會親力親為照顧妹妹，媽媽笑指他「會幫媽媽攞尿片啦，嘗試餵妹妹食奶呀、食嘢呀，畀奶嘴妹妹食，仲會幫媽媽攬實妹妹」，十分乖巧。

絡堯亦會在9月入讀幼稚園K1，媽媽表示兒子的身體狀況已康復，亦已不需要再覆診呼吸科，惟若患上感冒的話會有少許氣喘。而絡堯的胸骨位置仍然凹陷，媽媽說：「醫生話等佢長大，多返啲肉睇吓會唔會可以平返。」

媽媽亦有為絡堯安排英文興趣班，報名前有問兒子是否喜歡，英文班採活動教學，看到兒子學得高興，媽媽也感到安心。而選擇幼稚園時，她也特別關注學校的教學方式，希望兒子不會因為讀書學習而感到太大壓力，「讀書方面唔需要好叻，最緊要係佢自己想去讀想去學」！

媽媽期望兒子「最緊要身體健康」，將來做一個孝順父母，懂得愛自己和愛護別人的人便很足夠。

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