郭羨妮分享囡囡Kylie側面照 女兒曾奪舞蹈獎讀一條龍名校

郭羨妮日前貼出囡囡Kylie的側面照，一雙大眼睛配上超長眼睫毛，不少網友大讚靚女，而郭羨妮亦表示囡囡就如「年輕版的自己」。其實郭羨妮囡囡Kylie正入讀媽媽母校天神嘉諾撒學校，並學習多個興趣班，文武雙全。



郭羨妮日前貼出囡囡Kylie的側面照，表示「全素顏不p圖，只有年輕的人可以輕易做到。#媽媽的視角 #年輕版的我」，不少網友大讚靚女，「有氣質好靚女喔，又似爸爸又似媽媽 ！」、「同媽媽一樣咁靚😍😍」。

郭羨妮日前貼出囡囡Kylie的側面照。（郭羨妮ig）

最初升小一時郭羨妮曾希望女兒能入讀傳統學校而為她報了7、8間小學，最後囡囡Kylie入讀媽媽母校天神嘉諾撒學校。Kylie性格好動，報讀了多個興趣班，包括芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等等，尤其愛跳舞和體操，曾於舞蹈比賽奪獎。不過郭羨妮擔心女兒的興趣班過多會影響學業，最後只安排女兒繼續學跳舞，其餘就暫時停止。

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郭羨妮曾經表示女兒屬於難專心、做事慢的個性，因此為免被厭煩通常不會督促女兒溫書，而是慢慢學放手讓女兒自己應付學業。不過之前學校因疫情停課，每日有7、8樣功課，還有2課測驗，見到囡囡每日做功課到晚上11時，覺得囡囡非常辛苦。因此正考慮提早計劃安排女兒赴加拿大升學。